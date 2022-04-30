Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ в России, ДНР, ЛНР и части Украины
Единовременные выплаты должны состояться в мае
Владимир Путин поручил выплатить ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей. Соответствующий указ президент подписал сегодня 30 апреля.
Выплаты коснутся ветеранов в России, ДНР, ЛНР и части Украины. Поводом для нее стала 77-я годовщина Победы.
— Постановляю произвести в мае 2022 года единовременную выплату инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и на освобожденных территориях Украины, в размере 10 тысяч рублей, — говорится в указе.
Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, поручено российскому правительству.