Гасить нельзя платить. Разбираемся с экспертами, что сейчас делать ипотечным заемщикам

Инфляция — штука неспешная

Экономист Сергей Гордеев считает, что ситуация выходит за рамки чисто экономической, что осложняет ее оценку.



— Инфляция, конечно, будет большая и, если ориентироваться на сведения Центробанка, составит порядка 20%, может быть, больше, — объясняет он. — Но здесь многое зависит от позиции государства: будет ли оно, например, списывать или хотя бы частично списывать долги? То есть здесь велика роль фактора социальной политики, и гадать пока рано.



По мнению эксперта, в столь турбулентных условиях больше работают социальные и психологические факторы, поэтому единых правил поведения пока нет.



— Вопрос, гасить или нет, слишком индивидуален, и оценить каждую из стратегий заемщик может самостоятельно с помощью ипотечного калькулятора, — добавляет он. — Тут главный вопрос даже не с инфляцией, которая находится в стадии прогнозов. Главное — что будет с доходами населения в последующий период. Но ответа на этот вопрос нет.

При этом специалист уверен, что в перспективе нескольких месяцев россиян ждет инфляция, опережающая рост доходов:

