«Самое время перечитать договор»: что делать тем, у кого уже есть ипотека — гасить досрочно или подождать?

Прямо сейчас оформлять долгосрочный кредит неразумно из-за неопределенной финансовой ситуации, считает Геннадий Ляскин, заведующий кафедрой экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления. Нужно брать стратегию на сохранение, а не на преумножение имущества, уверен доцент:



— Многие зарубежные компании объявили о приостановке деятельности. Люди пойдут в лучшем случае в бессрочные отпуска. Доходы в будущем у многих неопределенны, это несет высокие риски. К тому же поднялась ключевая ставка ЦБ. Инфляция разгоняется, мы это видим в магазинах. Когда уйдут с рынка импортные товары, скорее всего, инфляция станет еще больше.



С другой стороны, пока действуют программы льготной ипотеки с низкой процентной ставкой. В Альфа-Банке подтвердили, что сделки по подписанным документам программ «Семейная ипотека» и «Ипотека с господдержкой» проходят в обычном режиме. Без изменений проходят и расчеты по заключенным или находящимся на регистрации договорам.



— Мне кажется, все, кто хотел и подходил, уже взяли льготную ипотеку. И я не исключаю, что государство предложит людям какие-то новые комфортные решения по жилищному кредитованию, — говорит Геннадий Ляскин.

