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Карта «Мир» — не единственное спасение после ухода Visa и Mastercard. Есть более удобная платежная система

Рассказываем, что такое UnionPay и и как она работает

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UnionPay — крупнейшая платежная система в мире, которая в 2015 году обошла по доле транзакций Visa и Mastercard

UnionPay — крупнейшая платежная система в мире, которая в 2015 году обошла по доле транзакций Visa и Mastercard

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После начала военной операции на Украине США и Европа ввели санкции против нескольких российских банков, а Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России и с 10 марта — об ограничении операций за рубежом. По этой причине многие задумались о переходе на российскую платежную систему «Мир». Но существует и другой — возможно, более удобный — вариант под названием Union Pay. Журналист MSK1.RU рассказывает об этом подробнее.

Что это за платежная система такая?


UnionPay — крупнейшая платежная система в мире, которая в 2015 году обошла по доле транзакций Visa и Mastercard. Она появилась в 2002 году в Китае и спустя три года приобрела статус международной. Сейчас национальная платежная система Китая поддерживается в 180 странах мира, в том числе и в России. В нашей стране уже был опыт выпуска этих карт задолго до введения санкций — для жителей Дальнего Востока, которым приходилось часто ездить в Китай. Пока карты этой системы принимают далеко не все банкоматы и терминалы в России, однако UnionPay может стать альтернативой для расчетов за рубежом, так как не попадает под контроль США, что является огромным ее преимуществом сейчас. Пользователи соцсетей уже заговорили о сближении экономик Китая и России. Одни говорят о том, «что БРИКС нам ближе, чем ЕС», другие — о деглобализации экономики и о том, что «глобализация — это всегда риск и нужно больше альтернатив».

Чем UnionPay отличается от системы «Мир»

Мы уже подробно писали о том, как завести карту «Мир». Один из главных ее недостатков — проблемы с использованием за границей. Сейчас карты «Мир» обслуживаются только в 12 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия, Кипр, ОАЭ). Еще в двух странах проведены тестовые операции по картам «Мир» (Южная Корея, Великобритания). Кроме того, карты «Мир» не привязываются к PayPal, ими невозможно совершить покупки в зарубежных интернет-магазинах Amazon и eBay (при этом можно в AliExpress).

— Я сейчас все сбережения вывел в «Мир». Да, могут быть какие-то технические проблемы. К тому же сайт российской системы «Мир» уже падал из-за наплыва желающих оформить карту. Но китайская UnionPay упасть не должна, — рассказал MSK1.RU экономический эксперт и депутат Госдумы Михаил Делягин.

О запуске карт UnionPay уже заявили «Открытие», «Альфа-Банк» и УБРиР, об этой же идее задумались «Райффайзен Банк» и «Тинькофф Банк»

О запуске карт UnionPay уже заявили «Открытие», «Альфа-Банк» и УБРиР, об этой же идее задумались «Райффайзен Банк» и «Тинькофф Банк»

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Как оформить карту UnionPay


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Клиентоориентированность китайцев, особенно в сложившейся ситуации, поражает. Информацию о том, как оформить карту UnionPay любой категории, можно найти на официальном сайте компании, причем на прекрасном русском языке. Сейчас дебетовые и кредитные карты этой системы можно открыть только в 11 российских банках. Их названия: «Россельхозбанк», ГПБ, «Восточный», «Солидарность», «Банк Санкт-Петербург», «Промсвязьбанк», «ВБРР», «Примсоцбанк», «Приморье», «Почта Банк». Но можно не сомневаться, что в ближайшее время карты этой платежной системы запустят более известные российские банки. Об этом уже заявили «Открытие», «Альфа-Банк» и УБРиР, об этой же идее задумались «Райффайзен Банк» и «Тинькофф Банк». Сбер прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты (работающей на базе не одной, а сразу двух платежных систем) «Мир» — UnionPay.

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