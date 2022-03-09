Карта «Мир» — не единственное спасение после ухода Visa и Mastercard. Есть более удобная платежная система

После начала военной операции на Украине США и Европа ввели санкции против нескольких российских банков, а Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России и с 10 марта — об ограничении операций за рубежом. По этой причине многие задумались о переходе на российскую платежную систему «Мир». Но существует и другой — возможно, более удобный — вариант под названием Union Pay. Журналист MSK1.RU рассказывает об этом подробнее.



Что это за платежная система такая?



UnionPay — крупнейшая платежная система в мире, которая в 2015 году обошла по доле транзакций Visa и Mastercard. Она появилась в 2002 году в Китае и спустя три года приобрела статус международной. Сейчас национальная платежная система Китая поддерживается в 180 странах мира, в том числе и в России. В нашей стране уже был опыт выпуска этих карт задолго до введения санкций — для жителей Дальнего Востока, которым приходилось часто ездить в Китай. Пока карты этой системы принимают далеко не все банкоматы и терминалы в России, однако UnionPay может стать альтернативой для расчетов за рубежом, так как не попадает под контроль США, что является огромным ее преимуществом сейчас. Пользователи соцсетей уже заговорили о сближении экономик Китая и России. Одни говорят о том, «что БРИКС нам ближе, чем ЕС», другие — о деглобализации экономики и о том, что «глобализация — это всегда риск и нужно больше альтернатив».