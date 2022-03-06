VISA и MasterCard останавливают деятельность в России. Если вы за границей, то лучше снять наличные

VISA и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Сколько она продлится, пока неизвестно.
На практике это значит, что карты VISA и MasterCard, выпущенные в России, перестанут работать за рубежом, а выпущенные за рубежом — в России. Также россияне окажутся ограничены при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах.
— Начиная с этого момента VISA будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции VISA в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами VISA, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны, — говорится в заявлении VISA.
Российский Центробанк оперативно прокомментировал это решение. Регулятор подчеркнул, что карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия.
— Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны, — заявили в ЦБ.
При этом трансграничные операции по картам VISA и MasterCard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.
В случае выезда за границу россиянам рекомендуют брать с собой наличную валюту и карту «Мир». На сегодняшний день «Мир» принимают в:
- Турции;
- Вьетнаме;
- Армении;
- Белоруссии;
- Казахстане;
- Киргизии;
- Таджикистане;
- Южной Осетии и Абхазии.
Также на новость отреагировали в Сбере и Альфа-банке.
— Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и Mastercard внутри страны. Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России, — говорит пресс-служба Сбера.
В Альфа-банке уверены, что еще, как минимум, три дня будут работать как обычно. Однако тем, кто прямо сейчас находится за границей, порекомендовали снять наличные.
Mastercard сообщила, что возобновит операции в России, когда «это будет уместно» и если это будет «разрешено законом».
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