VISA и MasterCard останавливают деятельность в России. Если вы за границей, то лучше снять наличные

VISA и MasterCard объявили о приостановке своей деятельности на территории России. Сколько она продлится, пока неизвестно.

На практике это значит, что карты VISA и MasterCard, выпущенные в России, перестанут работать за рубежом, а выпущенные за рубежом — в России. Также россияне окажутся ограничены при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах.

— Начиная с этого момента VISA будет работать с клиентами и партнерами в России с целью прекратить все транзакции VISA в ближайшие дни. Когда процесс будет окончен, все транзакции, инициированные картами VISA, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны, — говорится в заявлении VISA.