«Подождите хотя бы две–три недели»: нужно ли сейчас брать кредит

По словам Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, если есть возможность, лучше подождать две–три недели, а потом определиться:



— Когда идет повышенная турбулентность, когда нет никакой ясности, принимать какие-то решения — это, как показывает экономическая история, в 80% случаев проиграть. Мы не знаем сейчас трех важнейших индикаторов: полного пакета западных санкций, какими будут контрсанкции и какой будет дорожная карта, которую наверняка выпустит российское правительство в помощь людям и бизнесу.



Главный критерий, по мнению Георгия Остапковича, на который следует ориентироваться, это уверенность человека в своей занятости и доходе на ближайшие один–три года.



— Некоторые люди работают в отраслях, где могут чувствовать себя достаточно уверенно даже сейчас, особенно люди с высоким уровнем знаний и компетенций. Если у вас средний уровень, нужно хорошо подумать над необходимостью брать кредит. Если же вы с низким уровнем знаний и компетенций, а, к сожалению, у нас таких граждан много, здесь стоит воздержаться от кредитования, — советует Георгий Остапкович.

