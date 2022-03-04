«Подождите хотя бы две–три недели»: нужно ли сейчас брать кредит

1
Почему ставки по кредитам выросли?
Потому что выросла ключевая ставка Центробанка России. 28 февраля 2022 года ЦБ РФ очень резко повысил ключевую ставку — сразу с 9,5% годовых до 20%. По ключевой ставке ЦБ кредитует коммерческие банки. Если банки вслед за увеличением ключевой ставки не поднимают ставки по своим кредитам, они работают в убыток.
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2
Какие ставки по кредитам сейчас?
Банки имеют инструменты практически моментального реагирования на изменение ключевой ставки. Большинство изменило их в первые два дня после объявления Центробанка. Кроме того, наблюдая за развитием ситуации, некоторые кредитные учреждения сделали это уже несколько раз.
Поэтому, если вы всё-таки собираетесь брать кредит, проверяйте актуальные ставки на официальных сайтах банков каждый день или даже несколько раз в день.
При этом следует учитывать, что банки указывают в рекламе и на своих сайтах так называемые маркетинговые ставки, то есть самые низкие, при условии оформления дополнительных продуктов и опций или для определенных категорий заемщиков, а в реальности кредит может обойтись вам гораздо дороже.
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3
Что будет со ставками по кредитам дальше?
Очевидно, что ставки будут зависеть от дальнейших действий Центробанка. Однако, по мнению экспертов банковского рынка, тот факт, что регулятор снял ограничение по предельной стоимости кредита до 30 июня, может быть сигналом, что до этого времени кредиты не подешевеют.
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4
Стоит ли брать кредит прямо сейчас?
По словам Георгия Остапковича, директора Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, если есть возможность, лучше подождать две–три недели, а потом определиться:
— Когда идет повышенная турбулентность, когда нет никакой ясности, принимать какие-то решения — это, как показывает экономическая история, в 80% случаев проиграть. Мы не знаем сейчас трех важнейших индикаторов: полного пакета западных санкций, какими будут контрсанкции и какой будет дорожная карта, которую наверняка выпустит российское правительство в помощь людям и бизнесу.
Главный критерий, по мнению Георгия Остапковича, на который следует ориентироваться, это уверенность человека в своей занятости и доходе на ближайшие один–три года.
— Некоторые люди работают в отраслях, где могут чувствовать себя достаточно уверенно даже сейчас, особенно люди с высоким уровнем знаний и компетенций. Если у вас средний уровень, нужно хорошо подумать над необходимостью брать кредит. Если же вы с низким уровнем знаний и компетенций, а, к сожалению, у нас таких граждан много, здесь стоит воздержаться от кредитования, — советует Георгий Остапкович.
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5
Можно ли сейчас рефинансировать старый кредит?
Даже в тех банках, где это сделать можно, в этом нет смысла. Суть популярных в последние годы программ рефинансирования была в том, чтобы взять новый кредит на закрытие старого под более низкую ставку и сэкономить таким образом на процентах. Некоторые банки пока даже убрали рефинансирование из перечня своих предложений.
— Программа рефинансирования пока приостановлена ввиду своей временной неактуальности, — рассказала Любовь Торопицына, управляющий директор по продуктовому портфелю «Кредиты» Уральского банка реконструкции и развития.
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6
Будет ли сейчас легче получить кредит?
Председатель Центробанка РФ Эльвира Нубиуллина объявила, что банкам будут выданы рекомендации быть лояльнее к уже действующим заемщикам. Это могут быть кредитные каникулы (продление кредита без переплаты), реструктуризация (продление кредита со снижением ежемесячного платежа), снижение ставки отдельным категориям.
Речи об облегчении получения кредитов новыми заемщиками не идет. Однако опрошенные эксперты сходятся во мнении, что сейчас в принципе будет мало желающих обратиться за заемными деньгами.
— Во время такой неопределенности мало кто берет кредиты. Кредиты покажут падение, наверное, — дал прогноз Георгий Остапкович.
При этом банкиры констатируют, что это уже фактически произошло.
— Конечно, рост ставок негативно отразился на росте потребительского кредитования, — рассказала Любовь Торопицына.
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7
Что еще почитать об экономической ситуации в России
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