«Последние 30 лет жизни в России можно забыть»: что будет с ценами после санкций и повышения ключевой ставки

Курсы валют начали активно расти уже в день начала военной операции, 24 февраля, — накануне вечером курс доллара был 81,16 рубля, а с открытием торгов на Московской бирже стартанул вверх — в пике был 89,6 рубля, закончил день на 85,25. В понедельник, 28 февраля, торги закрылись на показателе 94,6 рубля за доллар.



— Центробанк не защитил фондовый рынок, ничего не предпринял 24 февраля, и сейчас его защита курса выглядит неоднозначно, во всяком случае, пока, — говорит экономист Евгений Надоршин. — Может быть, что-то изменится. Вчера, например, решили поступить довольно жестоко: дали панике на рынке [валюты] отыграть по полной, курсу забежать подальше, чтобы пар немного вышел из рынка. Потом начали наказывать и давить вниз, но за это время многие, вероятно, приняли неправильные решения, и вовсе не потому, что хотели спекулировать, в том числе много людей в обменниках, которые сметали всё, что было. Поэтому в итоге наказали не столько спекулянтов, а обычных людей, которые от дико высокой неопределенности не знают, что делать. Центробанк определенность и уверенность транслировать рынку в достаточной мере не смог. Очевидно, что это создает проблемы с обеспечением финансовой стабильности, не в полной мере реализуя подобную задачу. Сейчас корректнее было бы поступать не так.