«Единая Россия» и правительство готовят пакет мер, которые минимизируют урон от санкций

— Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая те, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны, — отметил Андрей Макаров.

Глава думского комитета подчеркнул, что частичное отключение от системы SWIFT не скажется на передаче финансовых данных внутри страны.