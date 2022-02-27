«Единая Россия» и правительство готовят пакет мер, которые минимизируют урон от санкций

Комитет Госдумы по бюджету и налогам начал работу с правительством и скоро представит конкретные меры поддержки российских отраслей и компаний, которые больше всего пострадали от введенных санкций. Об этом 27 февраля заявил глава комитета Андрей Макаров. Он отметил, что не забудут и про граждан страны, разрабатываются предложения о мерах поддержки россиян.
Над решением вопроса также работает Центробанк. Он будет непрерывно поставлять банкам рубли — наличными и безналом. Это обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков.
— Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации отделений банков и банкоматов. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени. Банковские карты всех банков, включая те, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории нашей страны, — отметил Андрей Макаров.
Глава думского комитета подчеркнул, что частичное отключение от системы SWIFT не скажется на передаче финансовых данных внутри страны.