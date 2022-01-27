«Еле-еле сводят концы с концами»: в Новосибирске за год резко вырос спрос на микрозаймы

Специалисты интернет-платформы «Сравни.ру» провели анализ активности пользователей за год, а затем сравнили, как изменились показатели при обращении к финансовым и страховым продуктам в разных городах в сравнении с 2020 годом.
Так, по данным сервиса, Новосибирск стал лидером по спросу на микрокредитование — за год интерес к нему вырос на 395%. На второй строчке находится Владивосток, за ним Москва, Казань и Самара. Чаще всего люди оформляют заявку на 10 тысяч рублей.
— Микрозаймы — это в основном то, чем пользуются бедные люди, которым не хватает до поступления каких-то денег: пенсии, зарплаты и так далее. Вообще это признак того, что расширяется слой тех людей, которые еле-еле сводят концы с концами. Поскольку все люди знают, какие у этих микрозаймов проценты. Это бывает, когда невозможно где-то еще получить деньги. То есть уже друзья, знакомые, банки — все отказывают, — пояснил НГС ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.
Эксперт добавил, что такая тенденция плохо влияет на общество, поскольку интерес к микрокредитам ведет к нищете, социальным болезням и, в конечном счете, деградации личности.
Кроме того, специалисты интернет-платформы посчитали, что сумма запрошенных за 2021 год кредитов составила 3,86 триллиона рублей (в 2020 году — 1,6 триллиона рублей). В Новосибирске самая запрашиваемая сумма составила 300 тысяч рублей, самая большая — 9,9 миллиона.
В июле прошлого года эксперты отмечали стремительный рост выдачи кредитных карт жителям Новосибирской области.