Выдача кредитных карт в Новосибирской области стремительно выросла

Новосибирцы стали активнее брать кредитные карты
С января по июль банки Новосибирской области выдали
Для сравнения: за тот же период в Москве выдали
Аналитики связывают популярность кредиток с удобством их использования и уточняют, что банки выдают карты прежде всего заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР).
— В целом сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам (льготный период по оплате процентов, кешбэк и
При этом ранее в НКБИ заявили, что в 2020 году выдача карт заметно снизилась. Падение по сравнению с 2019 годом составило 10%.
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