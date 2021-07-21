Выдача кредитных карт в Новосибирской области стремительно выросла

С января по июль банки Новосибирской области выдали 149 278 кредитных карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это почти на 40% больше, чем год назад ( 108 262 карт). При этом за первое полугодие последнего «доковидного» 2019 года выдали 130 051 карту. По количеству выданных за полгода кредиток НСО находится на 10-м месте по стране и является единственным представителем Сибирского федерального округа в топ-10 .

Для сравнения: за тот же период в Москве выдали 374 775 кредиток. Столица показала за год рост почти на 44%.