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Выдача кредитных карт в Новосибирской области стремительно выросла

Кому банки дают кредитки охотнее всего

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Банки выдают карты прежде всего заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР)

Банки выдают карты прежде всего заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР)

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Новосибирцы стали активнее брать кредитные карты

С января по июль банки Новосибирской области выдали 149 278 кредитных карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это почти на 40% больше, чем год назад (108 262 карт). При этом за первое полугодие последнего «доковидного» 2019 года выдали 130 051 карту. По количеству выданных за полгода кредиток НСО находится на 10-м месте по стране и является единственным представителем Сибирского федерального округа в топ-10.

Для сравнения: за тот же период в Москве выдали 374 775 кредиток. Столица показала за год рост почти на 44%.

Аналитики связывают популярность кредиток с удобством их использования и уточняют, что банки выдают карты прежде всего заемщикам с высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР).

— В целом сегмент кредитных карт развивается достаточно динамично, что, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по кредиткам (льготный период по оплате процентов, кешбэк и т. д.), — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) по размеру лимита по кредитной карте в июне 2021 года

Среднее значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) по размеру лимита по кредитной карте в июне 2021 года

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При этом ранее в НКБИ заявили, что в 2020 году выдача карт заметно снизилась. Падение по сравнению с 2019 годом составило 10%.

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кредитные карты
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