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Банки стали выдавать кредитные карты новосибирцам менее охотно, а те не стремятся их брать

Выдача кредиток за год упала на 10%

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Выдавать кредитные карты меньше стали почти во всех регионах страны

Выдавать кредитные карты меньше стали почти во всех регионах страны

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В Новосибирске за год заметно снизилась выдача кредитных карт. Падение составило 10%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Если в январе 2020-го банки выдали новосибирцам 17 246 кредиток, то еще год назад этот показатель составлял 19 137 карт. Сейчас регион по этому показателю находится на 11-м месте по стране.

Эксперты видят этому две причины. Во-первых, теперь банки выдают кредитные карты заемщикам с высоким соотношением ежемесячных платежей по кредитам к доходу (персональная долговая нагрузка, ПДН) и высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР).

— В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне. В свою очередь, и часть граждан не торопится возвращаться к «докарантинному» уровню потребления и кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего новых кредитных карт среди 85 регионов РФ в январе 2021 банки выдали в Москве (44,5 тысячи), Подмосковье (34,5 тысячи), Краснодарском крае (28,6 тысячи), Санкт-Петербурге (25,2 тысячи) и Республике Башкортостан (22,1 тысячи).

При этом снижение выдачи кредитных карт зафиксировано почти во всех регионах страны.

Среди наших соседей наибольшее снижение показателя зафиксировано в Омской области (выдано 12 432 карты, за год уменьшилось на 14,5%). В Кемеровской области выдача осталась на том же месте (16 711 карт). В Алтайском крае за год банки выдали 13 720 карт (рост составил 1,6%). В Красноярском крае выдали 17 314 карт (меньше на 5,7%).

За минувший год в Новосибирске значительно вырос размер кредитов на личные нужды — но банки не стремятся их выдавать. Также известно, сколько должны минимально зарабатывать новосибирцы, чтобы относительно комфортно выплачивать ипотеку. Еще в Новосибирске выросли размер и срок автокредитов.

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