Банки стали выдавать кредитные карты новосибирцам менее охотно, а те не стремятся их брать

В Новосибирске за год заметно снизилась выдача кредитных карт. Падение составило 10%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Если в январе 2020-го банки выдали новосибирцам 17 246 кредиток , то еще год назад этот показатель составлял 19 137 карт . Сейчас регион по этому показателю находится на 11-м месте по стране.

Эксперты видят этому две причины. Во-первых, теперь банки выдают кредитные карты заемщикам с высоким соотношением ежемесячных платежей по кредитам к доходу (персональная долговая нагрузка, ПДН) и высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР).