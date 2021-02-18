Банки стали выдавать кредитные карты новосибирцам менее охотно, а те не стремятся их брать

В Новосибирске за год заметно снизилась выдача кредитных карт. Падение составило 10%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Если в январе 2020-го банки выдали новосибирцам
Эксперты видят этому две причины. Во-первых, теперь банки выдают кредитные карты заемщикам с высоким соотношением ежемесячных платежей по кредитам к доходу (персональная долговая нагрузка, ПДН) и высоким персональным кредитным рейтингом (ПКР).
— В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты прежде всего тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне. В свою очередь, и часть граждан не торопится возвращаться к «докарантинному» уровню потребления и кредитной активности, отказываясь от дополнительного увеличения текущей долговой нагрузки, — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Больше всего новых кредитных карт среди 85 регионов РФ в январе 2021 банки выдали в Москве (44,5 тысячи), Подмосковье (34,5 тысячи), Краснодарском крае (28,6 тысячи), Санкт-Петербурге (25,2 тысячи) и Республике Башкортостан (22,1 тысячи).
При этом снижение выдачи кредитных карт зафиксировано почти во всех регионах страны.
Среди наших соседей наибольшее снижение показателя зафиксировано в Омской области (выдано
За минувший год в Новосибирске значительно вырос размер кредитов на личные нужды — но банки не стремятся их выдавать. Также известно, сколько должны минимально зарабатывать новосибирцы, чтобы относительно комфортно выплачивать ипотеку. Еще в Новосибирске выросли размер и срок автокредитов.