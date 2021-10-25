Компании НСО должны своим сотрудникам больше 20 миллионов рублей. Список самых злостных неплательщиков

Компании Новосибирской области накопили долги перед сотрудниками на общую сумму 20,4 миллиона рублей. Из них 17 миллионов рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее. Такие данные приводит Новосибирскстат. Цифры актуальны на 1 октября, в них не входит малый бизнес.
Своевременно не получили заработную плату 284 человека. В среднем на одного работника приходится 71,7 тысячи рублей невыплаченной заработной платы.
При этом 90,3% долга приходится на четыре компании:
— АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»);
— ООО «Посевнинский завод спецтехники»;
— ФГУП «Опытный завод» («Обрабатывающие производства»);
— МУП «Водолей» Мошковского района Новосибирской области («Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»).
По информации Новосибирскстата, почти весь объем просроченной задолженности (98,8%) сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.
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