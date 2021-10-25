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Компании НСО должны своим сотрудникам больше 20 миллионов рублей. Список самых злостных неплательщиков

90% долга приходится на четыре компании

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За месяц долг уменьшился на 5% — в сентябре это было 21,4 миллиона рублей

За месяц долг уменьшился на 5% — в сентябре это было 21,4 миллиона рублей

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Компании Новосибирской области накопили долги перед сотрудниками на общую сумму 20,4 миллиона рублей. Из них 17 миллионов рублей — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2020 году и ранее. Такие данные приводит Новосибирскстат. Цифры актуальны на 1 октября, в них не входит малый бизнес.

Своевременно не получили заработную плату 284 человека. В среднем на одного работника приходится 71,7 тысячи рублей невыплаченной заработной платы.

При этом 90,3% долга приходится на четыре компании:

— АО «Байкальская строительная компания» («Строительство»);

— ООО «Посевнинский завод спецтехники»;

— ФГУП «Опытный завод» («Обрабатывающие производства»);

— МУП «Водолей» Мошковского района Новосибирской области («Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»).

По информации Новосибирскстата, почти весь объем просроченной задолженности (98,8%) сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

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