97 новосибирцев получают зарплату больше 1 млн рублей в месяц. Сколько на них приходится нищих?

Около 100 новосибирцев зарабатывают больше миллиона в месяц
Публикация любых статистических данных об уровне доходов вызывает поток комментариев в двух диаметрально противоположных направлениях. Одни (их большинство) уверены в том, что названные цифры средней зарплаты завышены. Другие, напротив, недоумевают, как вообще на такую зарплату можно выжить. Мы решили воспользоваться данными статистики и разобраться, сколько в Новосибирской области людей, которые много зарабатывают. И сколько совсем бедных.
Кого считали
Росстат нечасто, но регулярно готовит таблицы распределения численности сотрудников по размеру заработной платы. Эти данные, конечно, говорят о благосостоянии жителей региона лишь частично, они охватывают чуть менее 513 тысяч наемных работников предприятий без учета «субъектов малого предпринимательства» (то есть ИП, где в одной структуре могут трудиться десятки человек). Статистика не учитывает бюджетников (это почти 270 тысяч человек). И, разумеется, в нее не входят доходы от частного бизнеса и инвестиций любого рода (будь то депозит в банке или сдаваемая в аренду квартира). Речь идет только о заработной плате, которую наемные сотрудники получают официально и с которой предприятие платит налоги. Но и эти данные довольно показательны.
Новые нищие
Понятие «нищета» не имеет четкого определения, мы пользуемся им, скорее, для эмоционального обозначения состояния крайней нужды. Но если отталкиваться от каких-то формально утвержденных цифр, то нищими можно считать тех, чьи доходы оказываются меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Для Новосибирской области он составляет сейчас с учетом регионального коэффициента
По данным Росстата, меньше
Ниже среднего
Под средней зарплатой понимается среднестатистический показатель — сумма всех начисленных денег, разделенная на количество всех сотрудников. В Новосибирской области сейчас это чуть больше 48 тысяч рублей. Наверняка многие, увидев эту цифру, с печалью констатируют, что они лично зарабатывают меньше. Но сколько таких сотрудников в регионе?
В распределении Росстата нет границы в 48 тысяч рублей, но есть отрезок от 45 до 55 тысяч рублей. Он самый многолюдный — столько зарабатывают
То есть общее количество работников с зарплатой ниже средней в Новосибирской области — порядка 324 тысяч человек. Это 63% от всего числа работников, которые в регионе получают зарплату (кроме них есть дети, пенсионеры, индивидуальные предприниматели и безработные — сколько бы они при этом реально не зарабатывали). Данные статистики подтверждают и сервисы по поиску работы. Так, в октябре у сервиса Зарплата.ру 69% вакансий оказались ниже 48 тысяч рублей в месяц.
Руководитель департамента аналитики «Зарплаты» Юрий Михеев, правда, уточняет, что работодатели на сервисе указывают, как правило, зарплату уже после выплаты подоходного налога — то есть та сумма, которую сотрудник реально получает на карточку или в бухгалтерии наличными. Росстат же указывает начисленную сумму вместе с НДФЛ.
По мнению Михеева, людям вообще стоит ориентироваться на показатель не среднеарифметической, а медианной зарплаты (то есть такой, которая делит всё количество сотрудников ровно поровну), которая в Новосибирской области составляет 37,7 тысяч рублей. Если ваша зарплата ниже, то вы в меньшинстве.
Новый средний класс
О том, кого можно отнести к так называемому среднему классу, идут споры. Президент Владимир Путин то ли в шутку, то ли всерьез вообще предложил считать таковыми всех, кто зарабатывает больше 17 тысяч рублей. В мире в целом ключевым условием для принадлежности к среднему классу считается способность к накоплениям — человек должен зарабатывать больше, чем ему необходимо просто для жизни (питание, оплата жилья, покупка одежды). Тем, что выходит за эти рамки, уже можно распорядиться в зависимости от наклонностей и приоритетов: тратить на товары с более высокой добавленной стоимостью (например, известных брендов), пустить на накопления, инвестировать и
В России средним классом условно можно считать просто всех, кто получает зарплату хотя бы выше средней. А верхней планкой — месячную зарплату в 600 тысяч рублей (то есть чуть больше, чем среднестатистическая зарплата за год). Таких в регионе набралось довольно много — 170 тысяч человек. Поэтому не стоит удивляться тому, что по выходным торговые центры по-прежнему заполняют толпы людей, которые увозят домой полные машины покупок. Тех, кому есть на что эти покупки делать, хватает даже среди наемных сотрудников.
Это, пожалуй, самая разношерстная группа. Здесь могут оказаться и обычные офисные сотрудники, и квалифицированные работники промышленных предприятий, и строители, и средние управленцы. На Зарплате.ру сейчас в этом коридоре оказывается около 5,5 тысяч зарплат (часть из которых, впрочем, дана с довольно большой вилкой «от и до»). Как отмечает Юрий Михеев, больше 100 тысяч рублей могут зарабатывать в отдельных случаях даже работники, не обладающие какой-то высокой квалификацией (например, курьеры), правда, работать нужно очень интенсивно и про восьмичасовой рабочий день придется забыть.
Элита на окладе
Если вы думаете, что 600 тысяч рублей в месяц — это какой-то потолок для зарплаты (а не дохода, полученного предпринимателем), то вы заблуждаетесь. По данным Росстата, в Новосибирской области сейчас около 700 человек получают в месяц больше. Причем у 97 зарплата превышает 1 млн рублей, а у 26 человек — от 3 млн рублей и выше.
600 тысяч рублей (7,7 тысяч евро) — достаточно высокий доход даже для богатых европейских стран. Например, среднестатистическая зарплата в Германии в прошлом году составила 3,5 тысячи евро (около 290 тысяч рублей — то есть вдвое меньше). По мнению экспертов, такая зарплата может быть у руководителей региональных подразделений крупных банков, топ-менеджеров авиакомпании S7 (зарегистрирована в Новосибирске), в Западно-Сибирской РЖД и
Верхний сегмент зарплат практически невозможно анализировать, опираясь на существующие на рынке вакансии. Даже если у работодателя есть позиция с зарплатой выше 600 тысяч рублей в месяц, то ее не имеет смысла выставлять на каких-то ресурсах по поиску персонала. Работодатель в этом случае получит лавину откликов, из которых заслуживающих хотя бы предварительного рассмотрения будут всего пара процентов.
Но вот вакансии в пределах 200–400 тысяч рублей появляются регулярно, более того, найти на них достойных кандидатов бывает непросто. В основном, такие зарплаты готовы платить в IT. Прямо сейчас, например, на портале HeadHunter есть несколько позиций «тимлида» (лидера группы) разработчиков программного обеспечения с окладами от 250, 300 и даже 400 тысяч рублей. Разумеется, чтобы претендовать на такую зарплату, нужны и образование, и соответствующий опыт, но, в принципе, это просто работа по найму для специалистов высокого уровня.
Высокие зарплаты обещают и продажникам, правда, львиная доля доходов у них будет напрямую зависеть от результатов этих самых продаж, так что реальный доход может быть и 60, и 600 тысяч рублей. Есть вакансии с высокими окладами и для управленцев — как правило, это руководители региональных подразделений федеральных компаний.
Пока большая часть наемных сотрудников только мечтает о том, чтобы их зарплата хотя бы немного превысила среднестатистический уровень, работники IT-сферы зарабатывают в два-три раза выше этого показателя. О том, почему это происходит, НГС рассказал Алексей Сухоруков, руководитель кадрового агентства, специализирующегося на специалистах этого профиля.