97 новосибирцев получают зарплату больше 1 млн рублей в месяц. Сколько на них приходится нищих?

Публикация любых статистических данных об уровне доходов вызывает поток комментариев в двух диаметрально противоположных направлениях. Одни (их большинство) уверены в том, что названные цифры средней зарплаты завышены. Другие, напротив, недоумевают, как вообще на такую зарплату можно выжить. Мы решили воспользоваться данными статистики и разобраться, сколько в Новосибирской области людей, которые много зарабатывают. И сколько совсем бедных.



Кого считали

Росстат нечасто, но регулярно готовит таблицы распределения численности сотрудников по размеру заработной платы. Эти данные, конечно, говорят о благосостоянии жителей региона лишь частично, они охватывают чуть менее 513 тысяч наемных работников предприятий без учета «субъектов малого предпринимательства» (то есть ИП, где в одной структуре могут трудиться десятки человек). Статистика не учитывает бюджетников (это почти 270 тысяч человек). И, разумеется, в нее не входят доходы от частного бизнеса и инвестиций любого рода (будь то депозит в банке или сдаваемая в аренду квартира). Речь идет только о заработной плате, которую наемные сотрудники получают официально и с которой предприятие платит налоги. Но и эти данные довольно показательны.