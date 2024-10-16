Поддерживали Егор Крид и Виктория Боня: уроженец Алтая выжил в ДТП и стал популярным экоблогером

Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











Эко-блогер из Бийска Алексей Сибирский регулярно выкладывает видео об очистке рек и посадке деревьев. За этим в его соцсетях наблюдает почти миллион человек. Заняться этим экологичным бизнесом он решил, когда остался невредим после жуткой аварии.

В эксклюзивном интервью для NGS22.RU молодой человек рассказал, как зарабатывает на эко-активизме, почему всегда стоит убирать за собой мусор и может ли один человек спасти всю планету.

Источник: Городские порталы

Потерял работу и решил помогать планете

Алексей родился и вырос в Сибири. Раннее детство провел в Бийске, затем жил в Томске, и Красноярске. Последний он даже называет своим родным.

— Я жил там с девяти до девятнадцати лет. Начинал учиться на психолога, но потом перевелся в Санкт-Петербург, где оканчивал университет. Уже в Питере пробовал создавать свои бизнес-проекты: школу футбола, баскетбола, открыва маркетинговое агентство.

Жизнь Алексея круто изменилась через год после окончания вуза, когда он решил съездить с друзьями в Геленджик. Их автомобиль попал в жесткое ДТП. Алексей был единственным, кто не пострадал при столкновении.

— Первая мысль, которая у меня возникла: «Я должен отплатить этому миру за то, что выжил». Доехал до Геленджика и там встретил свою будущую жену. Через полгода мы вместе уехали в Китай.

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В Китае активист работал тренером по баскетболу и по вечерам играл на саксофоне. Вскоре его супруга забеременела, пара слетала на Бали, где у них появился первый ребенок. Сейчас их старшему сыну пять лет.

Когда по стране стал распространяться коронавирус, Алексей с женой переехал в Таиланд. До этого они приезжали.

— Мы улетели в Таиланд, чтобы переждать ковид, но он все никак не заканчивался. Стало очевидно, что я потерял работу и нужно что-то новое придумывать. Не было ни денег, ни знакомых, ни друзей, некому помочь. И мы вот остались с женой и с ребенком в Таиланде. Практически запертые в отеле. В этой ситуации я задал себе вопрос, чем бы я занимался, если бы был финансово независим, например, миллиардер какой-то. Понял, что хотел бы помогать планете.

Каждое утро, пока все спят, Алексей уезжал чистить джунгли, реки и пляжи. Он стал брать с собой телефон и снимать это на видео. В июне 2020 года завел блог в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и стал на постоянной основе заниматься эко-активизмом.

«Было очевидно, что мусор — это проблема»

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Бережно относиться к природе Алексея научили родители — всей семьей они часто ездили на пикники и убирали мусор. Еще до того, как завести блог, он сортировал мусор и сдавал на переработку.

— Я сам много раз вытаскивал стекло из лап своего пса. И для меня всегда было очевидно, что мусор — это проблема, и я не понимал, как его можно раскидывать. Ходил по пляжам и прибирался, просто чтобы рыбы и птицы это не съели. Когда я захотел заниматься этим профессионально, не знал, будет ли это успешно и можно ли на этом как-то зарабатывать, просто решил попробовать.

Алексей рассказывает, что всегда хотел заниматься социально значимой работой. Для этого он выучился на психолога и стал педагогом.

— Меня увлекал путь предпринимателя с особой миссией. Думал, что буду помогать и воспитывать детей. Не только учил их не футболу и баскетболу, но старался наставлять на правильный путь, прививать ценности. Как-то раз приходя с работы, я подумал, что даже если я воспитаю сотню классных людей, глобально это мир не изменит.

Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











Свою нынешнюю деятельность Алексей называет экологичным бизнесом. Он признается, что никогда не действует в убыток своей семье — человек, делающий добро планете, должен хорошо зарабатывать.

— Бросить все, собирать мусор, ничего не зарабатывать, чтобы семья жила в шалаше? Я так никогда не рассуждал. Наоборот, когда ты ставишь в задачи не только заработать себе на хлеб, но и чем-то помочь миру, это создает дополнительную мотивацию и силы, прибавляет энергию.

Основной доход Алексей получает от продажи рекламы в блоге и сервиса по посадке деревьев и очистки рек. С каждого оплаченного саженца и купленной подписки он получает фиксированный доход.

— Зарабатываю с этого небольшую прибыль. Стараюсь держать равновесие между добром, которое делаю, и вознаграждением, которое получаю.

«Смотрю — большая сумма. Написано: „от Крида“”

Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











За четыре года на блог Алексея подписалось более 900 тысяч человек. Это — результат плановой ежедневной работы, рассказывает активист. По мере роста популярности, на бизнес Алексея стали обращать внимания российские звезды. Его эко-инициативы финансово поддерживали Егор Крид, Скриптонит, Виктория Боня, Instasamka, Катя Iowa и другие.

— Мне приходят оповещения об оплатах. И однажды я смотрю, что пришла большая сумма, — 190 тысяч рублей. Было написано «от Егора Крида». Номер телефона такой необычный. Подумал, может, это прикол. И отправил сообщение. Оказалось, что это менеджер артиста. Сказал, что ему никакая реклама не требуется — просто хотел помочь.

Чтобы помочь экологии — не обязательно отправлять деньги, рассказывает Алексей. На высадке саженцев им часто требуются волонтеры.

— Людей, желающих помочь, очень много, но многие из них не знают, как это сделать: куда поехать, как посадить дерево, где брать на это разрешение и так далее. Здесь много нюансов. И я беру весь этот процесс на себя. Могу нанять работников. Но если много подписчиков, желающих приехать и посадить деревья, я даю такую возможность. Организовываю транспорт, питание. Любой человек приезжает, мы ему показываем, как сажать, даем инвентарь, саженцы, и вместе работаем. Потом обедаем, общаемся, фотографируемся. Получается такое интересное путешествие с пользой для природы.

Таким образом Алексей высадил более 300 тысяч деревьев в Иркутской области, Бурятии, Алтайском крае, Казахстане, Ленинградской области и Красноярском крае. В будущем проект расширит географию и саженцы появятся во Владимире и Забайкальском крае.

«Миллион человек уже стали экологичнее»

Источник: Елизавета Мустейкис, Алексей Сибирский











Семья Алексея переезжала еще несколько раз. В итоге обосновались в Таиланде — там самый приятный климат и не болеют дети, рассказывает блогер. Правда, довольно часто главе семейства приходится быть в разъездах. Несмотря на это, близкие во всем его поддерживают.

— Дети вместе со мной приезжают на посадку деревьев, очищают реки, собирают мусор. Хотя моей дочке три года, сыну пять лет, они уже знают, как сажать деревья, как сортировать отходы. И даже к блогу они приобщаются: им интересно появляться в видео и сниматься со мной.

В будущем Алексей хочет заняться высадкой деревьев в Бразилии и Азии, создать несколько природных заповедников, восстанавливать редкие краснокнижные виды растений, помогать диким животным и расширить свой экологичный бизнес.

— Мой пример достаточно показательный: почти миллион человек, подписанные на меня, уже стали экологичнее. Многие поначалу становятся осознанными потребителями, сокращают свой эко-след. Затем начинают сдавать на переработку мусор. Покупают шоппер, мешочки для фруктов, берут свои бутылки при выходе из дома.

На вопрос «может ли один человек изменить целый мир» Алексей отвечает уверенно — иначе и быть не может.

— Обычно привожу такой пример: когда говоришь «спасибо», пытаешься ли этим окультурить весь мир? Нет. Ты просто являешься культурным человеком сам, и не можешь иначе. И также с экологичностью. Каждый должен сам для себя выбрать, какой он человек.

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