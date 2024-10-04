Субботники не помогли: Новосибирская область вошла в топ-15 регионов России с плохой экологией

За шесть лет экологическая обстановка в регионе улучшилась Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирская область попала в топ-15 регионов России с наиболее плохой экологической обстановкой. Такие результаты опубликовало общероссийское общественное движение «Зеленый патруль». Национальный экологический рейтинг составлялся по итогам лета 2024 года. Новосибирская область заняла в нем 72 место с экологическим индексом 68 пунктов из 100.

В результатах исследования выделяются положительные события, связанные с экологией в регионе. Например, уборка береговой линии в Караканском бору, субботники, ликвидация несанкционированных свалок и высадка 250 елей на памятной аллее. Среди негативных событий исследователи отмечают переполненность центра отлова бездомных животных в Новосибирске.

Отметим, что с 2018 года экологический индекс Новосибирской области вырос с 53 до 68 пунктов, что говорит об улучшении экологической ситуации в регионе.

Соседняя Иркутская область оказалась в рейтинге ниже — на 74 месте. Омская и Красноярская области заняли 77 и 78 места соответственно. На 83 месте закрыл рейтинг Забайкальский край. Самым чистым же регионом России оказалась Республика Алтай, которая заняла первое место.