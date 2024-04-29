«Говорили, можно стать мутантом»: из-за Мертвого озера под Новосибирском исчезла деревня — сейчас там живут дачники

Со стороны Мертвое озеро вполне живо. Забыть о том, что оно может быть опасно, не дают предупреждающие таблички Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В 60-е годы прошлого века с карты Новосибирска разом пропала деревня Кочановка. Маленький населенный пункт не слился с находящимся всего в десятке километров Пашино и не вымер постепенно: жители разобрали свои дома, собрали вещи и разом уехали в соседние Барлак, Мочище и другие населенные пункты. На долгие 20 лет место обезлюдело, пока там, где раньше стояли старые деревенские избы, не появились маленькие, но уютные дачи. Люди разбивали сады и огороды, рыбачили и купались в окружающих местные СНТ живописных озерах… кроме одного из них — Мертвого озера. Журналисты НГС побывали на берегу водоема, который и сегодня окружают таблички с предупреждениями о радиоактивности и узнали, откуда взялось Мертвое озеро, что думают о нем дачники, и не боятся ли такого соседства.



Бурундуки, скворцы и другие дачники

Если смотреть на Мертвое озеро на карте или с высоты птичьего полета, оно напоминает вытянутую кляксу. С берега это — типичное небольшое озерцо, какое можно увидеть в любой точке Западной Сибири. Высоченная, взрослому человеку по плечо, сухая трава, еще примятая былыми сугробами. Зеленоватая у берега и белесая ото льда в центре вода.

Здесь легко представить и утиный выводок, и пожилого рыбака на лодке, и даже стайку купающихся школьников (разумеется, не сейчас, а месяца через полтора). Но никак не часто расставленные по береговой линии таблички с лаконичной надписью: «запрещено, радиоактивно». Дополнительных пояснений угрожающие знаки не несут, и от этого становится еще тревожнее.

А всего в сотне метров от берега начинаются дачи. На почти новой табличке над воротами значится названия СНТ — «Голубые озера».

В СНТ «Голубые озера» дачники живут мирно, тихо и, без преувеличения, в гармонии с природой Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Несмотря на то, что 27 апреля, когда мы приезжаем погулять по берегу Мертвого озера, — формально рабочий день, дачников на участках хватает. И напуганными их не назовешь.



— Чего тут бояться? — равнодушно удивляется присевший отдохнуть после садовых работ пожилой мужчина, чей участок находится на самой первой линии перед озером. — Рыбу мы здесь не ловим, не купаемся… Если так рассуждать, эта же вода в Обь в итоге течет. Сначала ручеек в Барлак впадает, а тот уже — в Обь. И что теперь, боятся?



Ни представляться, ни фотографироваться, он не хочет, предлагает снять лучше скворцов или бурундука, который прибежал на участок дня три назад.



Откуда взялась в Мертвом озере радиация, садовод лишь предполагает, но о безопасности рассуждает со знанием дела: 30 лет проработал на НЗХК (Новосибирский завод химконцентратов) монтажником:



— Говорят, радиация с «хвостов» (озера, где хранились радиоактивные отходы — Прим.ред.) идет. А дальше все по логу-то идет, а там — болота натуральные. А мох-то, он как фильтр, и радиация, уран тяжелый — все идет на дно, — обстоятельно объясняет дачник. — Это не я придумал, тут проверяют. Приезжали, вроде как с Воронежа, бурили землю, грунт брали. Сказали, нормально все, главное, глубоко не лезть.



Над Мертвым озером, хорошо видимым от его забора, кружится, раскинув крылья, коршун. В многочисленных любовно построенных хозяином дачи скворечниках и дуплянках щебечут скворцы. Кажется, те, кто не лезет в грязь, и вправду чувствуют себя в «Голубых озерах» наилучшим образом.

Ни люди, ни животные радиации не боятся Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Согласны с пенсионером и другие соседи:



— У председателя хранятся все результаты замеров, которые делают каждый год люди с НЗХК, — говорит еще один житель «Голубых озер» Николай, который купил дачу здесь 5 лет назад. — Нормально тут все. Ну, купаться нельзя, так тут и без радиации никто бы не стал: там не озеро, настоящее болото. Дальше есть другие озера, местные купаются в них. Питьевая вода тоже безопасная: скважина — 180 метров, так далеко радиация не доходит. Да и вообще моя соседка Ивановна здесь живет с 80-го года, ей 87 лет. Жива, здорова.



О том, откуда в озере радиоактивные материалы, дачники говорят разное. Кто-то, как наш первый собеседник, винит завод, якобы 60 с лишним лет назад плохо изолировавший подводное хранилище отходов, другие кивают на золоотвал ТЭЦ-4, по их мнению, заразивший грунтовые воды. Сходятся все в одном: много лет назад озеро стало «грязным», но фон на почве вскоре пришел в норму, и теперь здесь жить безопасно.



— Есть версия, что в озеро подземным путём попала радиация из хвостохранилища НЗХК, но никаких доказательств нет. Тем не менее вокруг водоема сегодня расставлены таблички, предупреждающие о радиации, но, видимо, она очень мала: в озере водится рыба, и ее даже там ловят, — говорит краевед Константин Голодяев.

Бывший монтажник с НЗХК считает, что если не ловить рыбу и не купаться, никакой опасности нет. Председатель СНТ «Голубые озера» говорит, что рыбакам, скорее всего, тоже нечего бояться: рыбу в Мертвом озере ловят многие, и в СНТ много долгожителей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Мы часто проходили мимо этого озера, но никогда не купались сами, и не видели, чтобы кто-то купался или ловил рыбу. Когда я учился в школе, постоянно слышал об этом озере кучу страшилок. Говорили, что если искупаться, можно стать мутантом, что в нем живут трехглазые рыбы, — смеется житель Пашина Андрей.



Сейчас он явно не верит в те истории, которые будоражили его воображение лет 20 назад.

Тайна пропавшей деревни

По словам Елены, она ездит на дачу уже около 40 лет — с самого детства, и к жизни рядом с Мертвым озером привыкла. Дачница говорит, на нем даже гнездятся цапли Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











О том, что было на месте «Голубых озер», когда Мертвое озеро еще не было мертвым, знают далеко не все. Кто-то, как Андрей, вспоминает, что далеко в роще раньше было старое кладбище. Большинство надгробий были железными, 30-х, 40-х и 50-х годов, и давно уже сгнили — теперь брошенный погост не найти. Другие говорят, что когда-то давно на месте небольших, но ухоженных участков была деревня.



— Здесь была маленькая деревенька, Кочановка или Качановка, — рассказал новосибирец Никита, который неоднократно рыбачил в здешних озерах — в том числе, и в Мертвом. — В 60-е годы ее вроде как расселили, после того, как зафиксировали повышение радиационного фона. А уже через 20 лет нарезали здесь землю, причем для работников НЗКХ. Я полагаю, если бы здесь не было безопасно, своих собственных сотрудников они бы селить не стали.



По словам Никиты, в озере водятся караси, раньше было больше, сейчас — количество уменьшилось — обратно пропорционально количеству смелых рыбаков.



— Ловят рыбу здесь постоянно, — подтверждает председатель СНТ «Голубые озера» Андрей Моисеев. — Думаю, когда деревню расселяли, просто перестраховывались. В озере фон каждый год измеряет лаборатория НЗХК, на берегу, ближе к главному заезду, мы замеряли в 2023 году бытовым дозиметром. Показания прибора были не более 10–12 мкР/ч при норме фона до 20 мкР/ч.

Большинство дач построено одновременно с созданием СНТ Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Сейчас я думаю, здесь никто не купается, потому, что озеро заросло, — говорит житель Пашина Андрей. — Зачем, если дальше есть водоемы с нормальными берегами?



НГС направил запрос в НЗХК, чтобы узнать, как часто и с какого времени проводятся замеры фона в воде Мертвого озера, а также чтобы подробнее узнать о судьбе деревни Кочановки.

В 7 километрах от границы Новосибирска есть еще одно озеро, радиационный фон которого регулярно мониторили работники НЗХК. В нем как раз и захоранивали радиоактивные «хвосты», но сейчас хранилище закрыто. К 2030 году на его месте планируют сделать лужайку.



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