Интернат обвинили в сливе опасных отходов в лесу: на месте взяли экологические пробы

Министерство природы Новосибирской области взяло пробы в лесу у Завьяловского психоневрологического интерната в Тогучинском районе. Ранее жители сельсовета обвинили в сливе отходов сотрудников медучреждения.
— Местные жители видели, как из интерната вывозят и сливают жидкие бытовые отходы в лес. Сотрудники министерства сегодня взяли пробы для анализа. Надеюсь, что полученные результаты не придется сопоставлять с недавним сбросом в Нарнисту неочищенных канализационных стоков третьей психиатрической больницы, чтобы сделать вывод, — в подобных социально-медицинских учреждениях есть и пациенты, которые страдают от хронических расстройств экологической этиологии и поэтому нуждаются в постороннем контроле, — сообщается в телеграм-канале министра природы НСО Евгения Шестернина.
НГС не без труда дозвонился до интерната, директор которого уверяет: тревога была ложной.
— Факты, изложенные в жалобах, не подтвердились. Это ложная информация. Там разбираются, а если есть какие-то вопросы — обращайтесь в Министерство труда и соцразвития региона, — сказал НГС директор интерната Константин Смирнов.
При этом в Минприроды НГС сообщили, что результаты проверки будут известны только через две недели.
В феврале в Верх-Тулинском сельсовете нашли несанкционированный слив жидких коммунальных отходов на площади в 364 квадратных метра.