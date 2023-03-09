«Канализация нам не принадлежит»: новосибирская психбольница ответила на обвинения в загрязнении реки ядовитыми стоками

В психиатрической больнице
Психбольницу в конце февраля в сбросах опасных стоков обвинили в Минприроды НСО. Река окрасилась в оранжевый цвет этой зимой. Воду проанализировали и нашли опасные вещества:
— В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (аммоний-ион, СПАВ, нитрит-ион), — перечислили в Минприроде НСО.
Аммоний — группа атомов, разлагающаяся на аммиак и водород, опасная для здоровья человека. СПАВ — синтетические поверхностно-активные вещества, которые приводят к снижению CO2 и кислорода в массе воды. Нитрит — неорганические соли азотистой кислоты, ядовиты для человека.
В конце февраля Минприроды назвало виновного в загрязнении реки опасными стоками — их, по сообщению ведомства, напрямую сбрасывала новосибирская психиатрическая больница № 3.
В психбольнице в ответ на запрос редакции утверждают, что канализация не их.
— «Система канализации» (канализационно-насосная станция, канализационные сети и колодцы), из которой происходит сброс сточных вод на рельеф, не передана на баланс и соответственно не принадлежит Новосибирской психиатрической больнице
Учреждение подало жалобу на постановление об административном правонарушении, которое было выписано ему, а также на представление об устранении причин и условий правонарушения.
Как выглядела Нарниста этой зимой, вы можете увидеть на видео.