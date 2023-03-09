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«Канализация нам не принадлежит»: новосибирская психбольница ответила на обвинения в загрязнении реки ядовитыми стоками

В учреждении утверждают, что не согласны с административным постановлением

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Нарниста этой зимой выглядела вот так

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В психиатрической больнице № 3 отрицают свою причастность к загрязнению реки Нарниста в Новосибирске. В учреждении утверждают, что система канализации им не принадлежат.

Психбольницу в конце февраля в сбросах опасных стоков обвинили в Минприроды НСО. Река окрасилась в оранжевый цвет этой зимой. Воду проанализировали и нашли опасные вещества:

— В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (аммоний-ион, СПАВ, нитрит-ион), — перечислили в Минприроде НСО.

Аммоний — группа атомов, разлагающаяся на аммиак и водород, опасная для здоровья человека. СПАВ — синтетические поверхностно-активные вещества, которые приводят к снижению CO2 и кислорода в массе воды. Нитрит — неорганические соли азотистой кислоты, ядовиты для человека.

В конце февраля Минприроды назвало виновного в загрязнении реки опасными стоками — их, по сообщению ведомства, напрямую сбрасывала новосибирская психиатрическая больница № 3.

В психбольнице в ответ на запрос редакции утверждают, что канализация не их.

— «Система канализации» (канализационно-насосная станция, канализационные сети и колодцы), из которой происходит сброс сточных вод на рельеф, не передана на баланс и соответственно не принадлежит Новосибирской психиатрической больнице № 3, — говорится в ответе.

Учреждение подало жалобу на постановление об административном правонарушении, которое было выписано ему, а также на представление об устранении причин и условий правонарушения.

Как выглядела Нарниста этой зимой, вы можете увидеть на видео.

Загрязнение рекиМинприроды Новосибирской областиПсихиатрическая больница 3Ядовитые стоки
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