В новосибирской реке, которая стала оранжевой, нашли ядовитые вещества — под подозрением четыре предприятия

В реке Нарнисте Дзержинского района Новосибирска нашли опасные вещества. Она окрасилась в оранжевый цвет. О результатах проб воды сообщили в Минприроды НСО в своем телеграм-канале.
Река течет в Дзержинском районе со стороны Золотой горки, недалеко от Каменки и поселка Восход. Жалобы от местных жителей поступили в начале декабря, ведь вода окрасилась в оранжевый цвет.
— В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (аммоний-ион, СПАВ, нитрит-ион), — говорится в сообщении министерства.
Аммоний — группа атомов, разлагающаяся на аммиак и водород, опасная для здоровья человека. СПАВ — синтетические поверхностно-активные вещества, которые приводят к снижению CO2 и кислорода в массе воды. Нитрит — неорганические соли азотистой кислоты, ядовиты для человека.
Министерство обратилось в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
— Направлена информация о четырех предприятиях, которые предположительно могли бы оказывать негативное воздействие на реку Нарнисту, — добавили в Минприроды.
В начале ноября Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подсчитало ущерб, который нанесло АО «Кудряшовское» во время загрязнения почвы и сброса отходов в реку Амбу, — он составил почти 3 миллиарда рублей. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении гендиректора предприятия.
В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.