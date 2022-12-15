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В новосибирской реке, которая стала оранжевой, нашли ядовитые вещества — под подозрением четыре предприятия

Река Нарниста окрасилась в начале декабря

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Цвет воды в загрязненной реке

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В реке Нарнисте Дзержинского района Новосибирска нашли опасные вещества. Она окрасилась в оранжевый цвет. О результатах проб воды сообщили в Минприроды НСО в своем телеграм-канале.

Река течет в Дзержинском районе со стороны Золотой горки, недалеко от Каменки и поселка Восход. Жалобы от местных жителей поступили в начале декабря, ведь вода окрасилась в оранжевый цвет.

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Загрязнение попало на видео

Видео: Минприроды НСО

— В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (аммоний-ион, СПАВ, нитрит-ион), — говорится в сообщении министерства.

Аммоний — группа атомов, разлагающаяся на аммиак и водород, опасная для здоровья человека. СПАВ — синтетические поверхностно-активные вещества, которые приводят к снижению CO2 и кислорода в массе воды. Нитрит — неорганические соли азотистой кислоты, ядовиты для человека.

Министерство обратилось в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

— Направлена информация о четырех предприятиях, которые предположительно могли бы оказывать негативное воздействие на реку Нарнисту, — добавили в Минприроды.

В начале ноября Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора подсчитало ущерб, который нанесло АО «Кудряшовское» во время загрязнения почвы и сброса отходов в реку Амбу, — он составил почти 3 миллиарда рублей. Сейчас расследуется уголовное дело в отношении гендиректора предприятия.

В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

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