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Минприроды обвинило психиатрическую больницу в отравлении новосибирской реки — причину искали несколько месяцев

Воды этой зимой окрасились в желтый цвет

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Специалисты несколько месяцев искали, кто мог сбросить опасные стоки в реку

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Опасные стоки в реку Нарниста Дзержинского района напрямую сбрасывала новосибирская психиатрическая больница №3, из-за чего вода стала желтой. Об этом сообщили в Минприроды НСО.

Специалисты несколько месяцев искали, кто мог сбросить опасные стоки в реку. Ранее в Министерстве назвали ядовитые вещества, которые были обнаружены в воде:

— В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (аммоний-ион, СПАВ, нитрит-ион).

Аммоний — группа атомов, разлагающаяся на аммиак и водород, опасная для здоровья человека. СПАВ — синтетические поверхностно-активные вещества, которые приводят к снижению CO2 и кислорода в массе воды. Нитрит — неорганические соли азотистой кислоты, ядовиты для человека.

В итоге было выявлено две основные причины, повлиявшие на загрязнение реки Нарниста, ощутимый канализационный запах и подтопление жилых домов. Первая причина — естественный природный процесс. Происходило выдавливание грунтовых вод на поверхность.

— В этом году такая ситуация наблюдается на территории всего региона, включая северные районы области. Вторая причина — это загрязнение вод канализационными стоками. Проверка новосибирской психиатрической больницы №3 подтвердила, что все стоки, все жидкие коммунальные отходы больницы стекали без какой-либо очистки напрямую по рельефу местности в реку. В связи с чем нанесён вред окружающей среде, — приводит ведомство комментарий Светланы Гараниной, заместителя начальника управления контрольно-надзорной деятельностью минприроды.

Медицинское учреждение привлечено к административной ответственности, вынесено постановление и готовится претензия о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

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Видео: Минприроды НСО

В Минздраве НСО на запрос корреспондента НГС ответили, что ведомство — орган исполнительной власти.

— В Минздраве НСО в соответствии с законодательством РФ, отсутствуют полномочия принимать какие-либо меры в отношении подведомственных учреждений в случае нарушений ими административного, уголовного или трудового кодекса. Этим занимаются уполномоченные органы и должностные лица, — объяснили в ведомстве. — Госучреждения здравоохранения осуществляют свою деятельность в соответствии с их уставами, являются самостоятельными хозяйствующими субъектами. Соответственно, и ответственность несут самостоятельно.

Редакция отправила запрос в новосибирскую психиатрическую больницу №3.

В ноябре прошлого года региональный Росприроднадзор подсчитал ущерб, который нанесло АО «Кудряшовское» во время загрязнения почвы и сброса отходов в реку Амбу, — он составил почти 3 миллиарда рублей.

В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

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