Минприроды обвинило психиатрическую больницу в отравлении новосибирской реки — причину искали несколько месяцев

В ноябре прошлого года региональный Росприроднадзор подсчитал ущерб, который нанесло АО «Кудряшовское» во время загрязнения почвы и сброса отходов в реку Амбу, — он составил почти 3 миллиарда рублей.



В мае 2022 года, когда в результате сброса отходов в реке Амбе погибла рыба, НГС побывал в зоне экологического бедствия.

