В Верх-Туле нашли слив жидких отходов — в селе испорчена земля

В Новосибирской области в Верх-Тулинском сельсовете нашли несанкционированный слив жидких коммунальных отходов.
Как сообщают на сайте Россельхознадзора по Новосибирской области, инспекторы нашли слив на площади 364 квадратных метров. Отходы возили на место слива машинами.
— Признаки порчи земель сельскохозяйственного назначения подтверждены в ходе выездного обследования посредством видео- и фотофиксации загрязнения земельного участка, — уточнили в Россельхознадзоре.
Управление направило запрос в ГУ МВД, чтобы выяснить собственников транспортных средств, которые причастны к загрязнению почвы.
Сейчас в действиях неустановленных нарушителей усматриваются признаки административного нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Порча земель).
Корреспондент НГС позвонила в администрацию Верх-Тулинского сельсовета. Там не смогли прокомментировать ситуацию, так как начальство было на совещании.
На этой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала самые проблемные регионы по проблемам с отходами и мусором, среди них оказалась Новосибирская область.