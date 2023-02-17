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В Верх-Туле нашли слив жидких отходов — в селе испорчена земля

Инспекторы Россельхознадзора направили запрос в ГУ МВД

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Отходы сливали в окрестностях Верх-Тулинского сельсовета

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В Новосибирской области в Верх-Тулинском сельсовете нашли несанкционированный слив жидких коммунальных отходов.

Как сообщают на сайте Россельхознадзора по Новосибирской области, инспекторы нашли слив на площади 364 квадратных метров. Отходы возили на место слива машинами.

— Признаки порчи земель сельскохозяйственного назначения подтверждены в ходе выездного обследования посредством видео- и фотофиксации загрязнения земельного участка, — уточнили в Россельхознадзоре.

Управление направило запрос в ГУ МВД, чтобы выяснить собственников транспортных средств, которые причастны к загрязнению почвы.

Сейчас в действиях неустановленных нарушителей усматриваются признаки административного нарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Порча земель).

Корреспондент НГС позвонила в администрацию Верх-Тулинского сельсовета. Там не смогли прокомментировать ситуацию, так как начальство было на совещании.

На этой неделе глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала самые проблемные регионы по проблемам с отходами и мусором, среди них оказалась Новосибирская область.

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