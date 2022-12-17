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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 9 баллов из 10

Тяжелая ситуация наблюдается во всех районах города

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Чуть лучше ситуация в Академгородке и на ОбьГЭСе

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Днем 17 декабря уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 9 баллов из 10. Такие данные приводит сервис Airvoice.

— Облокотиться на такой воздух еще нельзя, но кружку в руке уже может быть не видно, — оценивает ситуацию сервис. Там также указано, что по возможности сегодня лучше остаться дома.

На качество воздуха жалуются и читатели НГС:

— Воздух сегодня отвратительный. Чувствуется угольная гарь и выхлопные газы. Дышать нечем вообще. Нарастает всю неделю, все хуже и хуже, особенно в центре, — рассказал житель Железнодорожного района Павел.

Судя по карте Airvoice, ситуация одинаковая во всех районах города, кроме Академгородка и ОбьГЭСа - там загрязнения составляет 8 и 7 баллов соответственно.

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Кроме загрязнения воздуха новосибирсцы страдают и от дурного запаха. Обычно он накрывает город летом, но в прошлом году запах пришел и зимой. НГС поговорил с властями и экспертами о том, почему так произошло.

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