Облегченные стеклянные бутылки для пива начнут выпускать в Новосибирске — зачем они нужны и сколько будут весить
Производством займутся две компании
На заводе компании ООО «Сибирское стекло» в Новосибирске начнут производить легкие стеклянные бутылки для пива.
Вместе с «Сибстеклом», которое входит в «РАТМ Холдинг», производством будет заниматься пивная компания AB InBev Efes. Согласно информации из совместного релиза компаний, бутылки начнут выпускать до конца 2022 года.
По заявлению компаний, вес новой легкой бутылки составит 235 граммов вместо обычных 265 граммов. Производителю заверяют, что снижение веса позволит сократить объём выбросов CO2 в атмосферу Земли на 10% в пересчете на производство одной бутылки.
Отмечается, что новая бутылка также позволит увеличить производство продукции, при этом не повышая использование материальных ресурсов. Например, из тонны стекломассы можно будет получать 4 тысяч 255 штук бутылок весом 235 граммов, что в 1,4 раза больше, чем при выпуске бутылок весом 340 граммов.
В релизе заявляется, что новые легкие бутылки уже протестированы в Глобальном инновационно-технологическом центре исследований и разработок GITEC в Бельгии и получили декларацию о соответствии техрегламенту Таможенного союза «О безопасности упаковки» на основании протокола лабораторных испытаний в РФ.
Новосибирское ООО «Сибирское стекло» входит в «РАТМ-Холдинг» — объединение предприятий оптико-электронного приборостроения, стекольной промышленности, насосостроения, девелоперского и ряда других направлений. «Сибстекло» выпускает 120 видов стеклянной тары, которую поставляет российским предприятиям, а также в Казахстан, Киргизию и Монголию. По данным «Спарк-Интерфакс», владельцем «Сибстекла» является Эдуард Таран. Выручка компании в 2021 году составила более 5 миллиардов рублей, чистая прибыль — 250,56 миллиона рублей.
AB InBev Efes была создана в 2018 году путем слияния бизнесов AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. На данный момент у компании 11 пивоваренных заводов в России и 3 — на территории Украины. Согласно данным, которые приводили аналитики «ВТБ Капитала» в своем обзоре, в 2019 году AB InBev Efes стал лидером на российском рынке пива, обогнав Carlsberg по доле рынка. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 85,4 миллиарда рублей, чистая прибыль — более 5 миллиардов рублей.
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