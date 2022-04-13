Названы места Новосибирской области, где вводят запрет на рыбалку с 20 апреля

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило о введение ограничений на рыбалку из-за начала весеннего нереста. С 20 апреля нельзя будет рыбачить на реке Оби со всеми ее притоками и протоками. Ограничение будет действовать до 20 мая.



В каждом регионе установлены свои правила, сроки и места нерестового запрета. В Новосибирской области запрет имеет разные даты для разных участков реки.

Как сообщается на сайте Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с 20 апреля по 20 мая будет запрещена рыбалка на реке Оби от плотины Новосибирской ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью, со всеми притоками, рукавами, ссорами, протоками и полойными озерами.