Названы места Новосибирской области, где вводят запрет на рыбалку с
20 апреля
Это связано с нерестом рыбы
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сообщило о введение ограничений на рыбалку из-за начала весеннего нереста. С 20 апреля нельзя будет рыбачить на реке Оби со всеми ее притоками и протоками. Ограничение будет действовать до 20 мая.
В каждом регионе установлены свои правила, сроки и места нерестового запрета. В Новосибирской области запрет имеет разные даты для разных участков реки.
Как сообщается на сайте Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с 20 апреля по 20 мая будет запрещена рыбалка на реке Оби от плотины Новосибирской ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью, со всеми притоками, рукавами, ссорами, протоками и полойными озерами.
До 25 мая запрет будет действовать в Новосибирском водохранилище и в бессточных озерах с впадающими в них реками и до 15 июня от устья нижнего подходного канала Новосибирской ГЭС до деревни Малое Кривощеково, а также в районе населенных пунктов Почта, Белоярка, Ташара, Вятский Камешек.
Участок реки Обь от 500-метровой зоны Новосибирской ГЭС до устья подходного канала будет открыт с возможностью для любительской рыбалки с берега, но исключительно с разрешенными снастями: с донной или поплавочной удочкой, спиннингом или фидером не более чем с двумя крючками.
Нарушителям запретов грозит наказание согласно статье 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира». Физических лиц ожидает штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация судна и снастей. Также, если вы все-таки поймаете рыбу, вам придется возместить вред, причиненный водным биоресурсам, а это могут оказаться уже более серьезные суммы. К тому же в период нереста сумма штрафа удваивается.
В прошлом году сибиряк заплатил почти 150 тысяч рублей и получил 8 месяцев исправительных работ за рыбалку во время нереста.