Сибиряк заплатил почти 150 тысяч рублей за рыбалку во время нереста

47-летний житель Купино Новосибирской области рыбачил во время весеннего нереста, хотя знал, что рыбалка в это время запрещена, сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области. Рыбака задержали во время одной из транспортировок улова в кузове мотороллера. Полицейские обнаружили и изъяли две рыболовные сети, мотороллер и другое оборудование. Общая сумма ущерба составила 144 тысячи рублей.
Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Свою вину фигурант полностью признал. Купинский мировой суд назначил восемь месяцев исправительных работ и постановил возместить нанесенный ущерб, который фигурант уже возместил. Рыболовные снасти были уничтожены.
Нерестовый запрет имеет разные даты для разных участков Оби и водоемов Новосибирской области.
Нарушение правил рыболовства влечет за собой административное наказание по статье 8.37 КоАП РФ. Для физических лиц это штраф от 2 до 5 тысяч рублей и конфискация судна и снастей. Также будет необходимо возместить вред, нанесенный водным биоресурсам. В период нереста сумма штрафа удваивается. Также предусмотрена ответственность по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
Ранее мы сообщали, что новосибирский пенсионер по подложным документам нарубил леса на 65 миллионов рублей. Дело направлено в суд.