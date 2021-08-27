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Новосибирский пенсионер по подложным документам нарубил леса на 65 миллионов рублей

Дело направлено в суд

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Незаконная вырубка шла с июля 2018 года по май 2019-го

Незаконная вырубка шла с июля 2018 года по май 2019-го

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На протяжении года 68-летний житель рабочего поселка Сузун Новосибирской области предоставлял в лесничество подложные документы от имени граждан, имеющих право на получение древесины для собственных нужд, и заключал фиктивные договоры купли-продажи леса. Это давало ему возможность незаконно рубить лес на территории Сузунского лесничества с июля 2018 года по май 2019-го.

Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. Следователи насчитали 12 эпизодов. Суммарный ущерб превысил 65 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд.

В апреле прошлого года сосновый бор возле Обского моря попал под вырубку. В Минприроды тогда объяснили, что это нужно для сохранения леса, но жителей беспокоили масштабы вырубки.

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Сузунлеснезаконная рубка леса
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