Своп-вечеринки, гаражные распродажи и винтажные платья: где и как в Новосибирске сэкономить на одежде

В Новосибирске уже несколько лет проходят гаражные распродажи. Любой желающий может принести свои вещи и продать их не дороже пяти тысяч рублей. Но «Гаражка» — это не только торговая площадка, но и тематический фестиваль осознанного потребления. Здесь выставляют баки для вещей, которые точно отправят на переработку. Кроме того, есть место для свопа: приносишь вещи, от которых хочешь избавиться, и забираешь то, что понравилось. Смысл в том, чтобы ненужные вещи получали вторую жизнь, либо шли на переработку — лишь бы не попадали в мусор и не загрязняли планету. Всё это небольшие шажки к изменению нашего сознания потребиля, говорит организатор «Гаражки» Александра Сухорукова. В интервью НГС она рассказала, что такое осознанное потреление, как к этому относятся новосибирцы и почему это становится мировым трендом.
«Гаражка» — это площадка, где меняются вещами или покупают-продают их за небольшую плату. Здесь же проходят разные мастер-классы, тематические фестивали. Можно попасть на лекцию и даже выступление музыкантов.
— Как пришла идея «Гаражки» и кто на нее приходит в Новосибирске?
— Мы начали в 2019 году. Первое мероприятие у нас проходило в Подземке. Концепция какой была, такой и осталась: на гаражных распродажах люди продают свои вещи, дают им вторую жизнь. Бесконечные импульсивные покупки — это сейчас проблема общества. Зачем-то покупаем то, что потом девать некуда. Иногда почти новые вещи валяются дома и не несут никакой пользы.
Мы предоставляем площадку для того, чтобы продавать эти вещи. Есть еще популярная зона — зона свопа, где люди бесплатно обмениваются вещами. Всё, что остается, мы отвозим в благотворительный фонд — либо в «Солнечный город», либо в другие дружеские фонды.
— Сколько обычно участников на «Гаражке» и какие вещи они приносят?
— В среднем бывает около 50 участников, примерно 20 — с хендмейдом, 20 — с личными вещами и 10 — это услуги (тату, брови). Либо смежные — с хендмейдом и личными вещами, чаще всего одеждой. Самое интересное, что мне запомнилось, — укулеле, гитара, были какие-то магнитофоны, пластинки из личных коллекций. Естественно, обувь, всякие аксессуары.
Очень часто в «Гаражке» участвуют люди, которые много покупают и не могут в себе это сдерживать. При этом они не захламляются: то есть пользуются вещью какое-то время, а потом у нас продают. Мы не осуждаем такое потребление. Главное, чтобы вещи потом не лежали, не выкидывались, а получали новую жизнь.
— Как можно принять участие в свопе?
— Никаких условий. Это зона свободы. Ты можешь ничего не брать, только принести. Потому что вещей остается очень много. И они совершенно разные, был даже диско-шар, который крутится. То есть очень много классных вещей, можно одеться на весь сезон. Конечно, есть требования к вещам, но они не всегда соблюдаются. Если вещи в плохом состоянии, мы отправляем на переработку.
У нас есть зона маркета, где люди продают товары своего творчества, хендмейд. Таким образом мы поддерживаем местных производителей. Если говорить про вопросы экологии, есть такое понятие, как углеродный след, который формируется в том числе от наших покупок. Покупок, которые мы заказываем через интернет. Вся эта логистика наносит урон планете. А мы говорим: вот покупайте у наших местных, они делают очень классные вещи.
— Нужно ли платить за участие тем, кто продает свои вещи?
— Да, конечно, стоимость разная. С личными вещами полная стоимость — полторы тысячи рублей за два дня, то есть участники платят за мебель и оборудование, которые мы предоставляем (столы, стулья, вешалки), и маркетинг, рекламу. Для участников с хендмейдом — 7 тысяч на два дня. Есть смежный вариант с промежуточной стоимостью, когда участник выставляет свои вещи и хендмейд. Они поддерживают концепцию «гаражная распродажа».
— Два дня у вас был фестиваль осознанного потребления. Насколько вообще новосибирцы осознанно потребляют?
— Я сразу скажу, что против негативного взгляда на что-либо. Мы все прекрасно понимаем, что аудитория не суперпросвещенная в этом вопросе. Но я занимаюсь этим два года, и это всё больше распространяется. Это очень круто.
То есть мы не представители ярого экологического движения: кофе нельзя в стаканах продавать и так далее. Это выбор каждого, и мы за баланс. Если люди будут прививать себе какие-то привычки через боль и сопротивление, ничего не получится. А нам хочется, чтобы человек сам осознанно взял и купил себе кофе не в этом стакане одноразовом, который не разлагается, а взял с собой термокружку. Это должен быть его собственный выбор.
— Некоторые люди считают, что компаниям в принципе нужно отказываться от использования пластика, чтобы не губить планету. Как вы к этому относитесь?
— Как вариант. Но я не верю, что так могут сделать все. Но если какая-то кофейня пойдет на такой шаг, это будет очень смело и очень современно, на мой взгляд. Я думаю, у нее будет четкая целевая аудитория, люди будут с удовольствием приходить. У нас же есть в городе магазин без упаковки, куда можно прийти со своей тарой, и для многих это принципиально. А кофеен таких в Новосибирске пока нет.
— Какие привычки у человека, который придерживается осознанного потребления?
— Здесь нужно понимать, что осознанное потребление — это не просто про сортировку отходов, это больше про образ жизни. Иногда я провожу какие-то открытые разговоры, лекции. Там говорю, что осознанное потребление всегда начинается с рефлексии, с того, что ты можешь прямо сейчас остановиться и сказать: я чувствую вот это.
— Например?
— Например, девушка расстается с парнем. У нее какое-то нестабильное эмоциональное состояние, и она говорит себе: «Поеду в торговый центр, куплю себе платье, заглушу эту боль в себе». И вот если она хотя бы осознает причину, по которой едет в магазин, это уже импульс.
Она совершила эту импульсную покупку, и это платье она, скорее всего, носить не будет, оно просто займет место в шкафу. При этом девушка будет знать, куда можно отнести платье, и оно не попадет в мусор. Вообще у нас сейчас много ресурсов для того, чтобы дать вещам вторую жизнь. И если у человека есть хотя бы понимание этого пути в голове, это уже про осознанное потребление.
— Какие именно у вас есть привычки человека, который знает, что такое осознанное потребление?
— Я сортирую отходы дома — сдаю на сортировку пластик, жесть, стекло, бумагу, батарейки. Я еще не настолько погружена в эти вопросы, чтобы компостировать разлагающиеся отходы. Некоторые экологисты берут огрызок от яблочка, складывают всю органику в одну кучку и потом прикапывают. До этого я еще не дошла. Но то, что у нас принимают на сортировку, я сдаю.
— Многие говорят, что в этом нет смысла, потому что в итоге всё равно всё это окажется в одной куче. Так ли это?
— Это не так. Я не могу говорить за других, могу сказать про нашего партнера — «Тайгер-Сибирь». Я лично приезжала к ним на сортировочный завод, видела, как они сортируют. Потом это всё уезжает на перерабатывающий завод, который находится у нас в Новосибирске. Там даже проводят экскурсии, можно приехать, посмотреть.
Есть такая компания «Арктика Сити». Это ребята, которые тоже занимаются сортировкой. У них прям в инстаграме, в шапке профиля, есть карта всех контейнеров города, и можно всё посмотреть.
— Говорят, что перед тем, как сдать, нужно мыть эти бутылочки, что-то обрабатывать, отделять крышечки.
— Крышечки желательно отделять, потому что это другой вид пластика. Но ничего критичного не будет, если вы этого не сделаете. Что касается мыть. Для того, чтобы отвечать на эти вопросы, нужно понимать, как это сортируется. А сортируется это так, что в любом случае попадает на линию. Там обдается водой, обдувается. Конечно, если, например, вы достали бутылку из земли, то ее нужно обмыть. Или если она с соком наполовину, его нужно вылить и прополоскать. Ничего сверхъестественного. Не надо мылом мыть, например, или этикетки снимать. Желательно еще сжимать, чтобы больше бутылок помещалось в бак.
— Как вы вообще пришли в тему осознанного потребления?
— Я начала этим заниматься не с сортировки, а с одежды. Я лет с 14 одеваюсь в секондах. И для меня это норма. Самым популярным был для меня был стокер в ТЦ «Москва» и «Мегахенд». Я находила там очень много классных вещей за копейки.
Зачем тебе идти в эту условную «Зару» и покупать какую-то новую вещь там, ведь через полгода она будет в том же секонде. Сейчас нет каких-то сильно ярких трендов, ты следуешь только своему стилю, у тебя нет уже такой потребности ходить в магазины масс-маркета. Особенно, если знаешь про путь вещей.
Например, покупаешь в каком-нибудь брендовом магазине очередную одну футболку, сделанную из стопроцентного хлопка. Этот хлопок где-то растет, потом в огромном количестве воды обрабатывается, потом делается ткань, потом из нее шьется эта футболка. Дальше она из какой-нибудь Индонезии едет куда-то в другую страну, чтобы ее там покрасили. Короче, эта футболка проходит огромный путь и стоит, например, 500 рублей. Зачем?
То есть просто не хочется это поддерживать. Я ничего не имею против вещей масс-маркета, если они нравятся. Но если есть возможность что-то купить в секонде, я покупаю в секонде. Это моя привычка.
Еще одна привычка — я хожу с термокружкой. Бывает, конечно, что я ее забываю, и ничего такого в этом не вижу, главное — себя не ругать. Конечно, ты будешь забывать эту кружку и брать пакеты в магазине, если забыл шопер, просто потому что это удобно. Но со временем это войдет в привычку. Кстати, если забыла термокружку, хотя бы не беру крышку. Потому что стакан не перерабатывается. Крышки можно сдавать на переработку, но нужно найти определенный бак. То есть просто не брать крышку — это уже минус один пластик.
— То есть лучше минимизировать количество вещей?
— Я так не считаю. Прекрасно понимаю, что производителей брендов сейчас не остановить, хотя некоторые и делают вещи из переработанных материалов. Помимо того что минимизировать, можно что-то придумывать с тем, что ты уже имеешь. Есть же концепция «refuse, reduce, reuse, recycle».
Знаю участников, которые любят покупать вещи на AliExpress. Они покупают кучу всего, но они это не выкидывают: перепродают, отдают, продают по супернизким ценам. Просто чтобы это обрело новую жизнь. Что-то у тебя порвалось, сломалось — переделай эту вещь. Сейчас очень много этого, ресайклинга, перешива вещей, и это суперпопулярно. Я не против того, чтобы люди покупали. Я за то, чтобы люди жили в гармонии. Если тебе хорошо так, ок, просто чуть больше думай, чем обычно. Я за то, чтобы люди думали.
В 2020 году основательница эко-френдли магазина «Green Rezza» Анастасия Резенкова в своей колонке рассказала о том, почему молодежь повернута на экологичности (и учится сортировать мусор), правда ли, что жить экологично — дешевле, и кто дает скидки за использование экотоваров.