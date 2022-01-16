Своп-вечеринки, гаражные распродажи и винтажные платья: где и как в Новосибирске сэкономить на одежде

«Гаражка» — это площадка, где меняются вещами или покупают-продают их за небольшую плату. Здесь же проходят разные мастер-классы, тематические фестивали. Можно попасть на лекцию и даже выступление музыкантов.

— Как пришла идея «Гаражки» и кто на нее приходит в Новосибирске?

— Мы начали в 2019 году. Первое мероприятие у нас проходило в Подземке. Концепция какой была, такой и осталась: на гаражных распродажах люди продают свои вещи, дают им вторую жизнь. Бесконечные импульсивные покупки — это сейчас проблема общества. Зачем-то покупаем то, что потом девать некуда. Иногда почти новые вещи валяются дома и не несут никакой пользы.

Мы предоставляем площадку для того, чтобы продавать эти вещи. Есть еще популярная зона — зона свопа, где люди бесплатно обмениваются вещами. Всё, что остается, мы отвозим в благотворительный фонд — либо в «Солнечный город», либо в другие дружеские фонды.