Где найти дешевый наряд на Новый год и как избавиться от ненужных подарков — в колонке сибирячки

Наша планета имеет не безграничное количество пространства для отходов, а мусорные полигоны занимают уже достаточно большой процент территорий городов. Остается один выход — обратить внимание на переработку отходов и поиск новой жизни для вещей, которые вам не нужны. Давайте попробуем решить три основных «боли» планеты, которые обостряются в Новый год.



Поиск подарков и образа на праздник

Чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения заботы о планете без вреда для себя, нужно понять, что решение уже находится рядом с вами. Но, возможно, вы не всегда подозреваете, что такой выход будет более экологичным.



Приобретайте подарки у местных производителей. Всё, что вы заказываете через сервисы доставки, наносит довольно сильный урон экологии. Еще известно, что на массовых производствах труд не всегда высоко ценится. Более экологичным вариантом будет выбор подарка, который можно купить в городе. Также рекомендую присмотреться к таким сервисам, как «Авито» или «Юла», — на них очень часто продают вещи в идеальном состоянии. Еще в Новосибирске есть мероприятия, поддерживающие местных производителей, — ярмарки в городских ТЦ, фестиваль GARAZHKA, маркет Shopping Weekend.