Где найти дешевый наряд на Новый год и как избавиться от ненужных подарков — в колонке сибирячки

С 25 по 29 декабря в Новосибирске проходил фестиваль осознанного потребления, называемый между своими гаражкой. Наш журналист уже побывал на фесте и увидел много интересного. А соосновательница мероприятия Александра Сухорукова рассказала, как не только с пользой для планеты и экономно по бюджету провести Новый год, но еще и подзаработать на этом. Подробная инструкция — в ее авторской колонке.
Уже вот-вот наступит праздник, который приносит каждому в дом не только приятные встречи с близкими, атмосферу волшебства и неожиданные сюрпризы, но и кучу ненужных подарков, мусора от готовки и проблему поиска наряда на все «выходы в свет».
Наша планета имеет не безграничное количество пространства для отходов, а мусорные полигоны занимают уже достаточно большой процент территорий городов. Остается один выход — обратить внимание на переработку отходов и поиск новой жизни для вещей, которые вам не нужны. Давайте попробуем решить три основных «боли» планеты, которые обостряются в Новый год.
Поиск подарков и образа на праздник
Чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения заботы о планете без вреда для себя, нужно понять, что решение уже находится рядом с вами. Но, возможно, вы не всегда подозреваете, что такой выход будет более экологичным.
Приобретайте подарки у местных производителей. Всё, что вы заказываете через сервисы доставки, наносит довольно сильный урон экологии. Еще известно, что на массовых производствах труд не всегда высоко ценится. Более экологичным вариантом будет выбор подарка, который можно купить в городе. Также рекомендую присмотреться к таким сервисам, как «Авито» или «Юла», — на них очень часто продают вещи в идеальном состоянии. Еще в Новосибирске есть мероприятия, поддерживающие местных производителей, — ярмарки в городских ТЦ, фестиваль GARAZHKA, маркет Shopping Weekend.
Попробуйте выбрать наряд в секонде или стоках. Сток — это магазин, где продаются абсолютно новые вещи, но из предыдущих коллекций бренда (прекрасно подойдет для тех, кому секонды не по душе). Вещи, продающиеся в таких местах, зачастую находятся в отличном состоянии. Наденете вы их, скорее всего, только один раз, на праздник. Помните, что в производство любой вещи заложено огромное количество человеческих и природных ресурсов. А после использования вещи одним человеком она останется на планете, и это наш с вами выбор, что с ней станет. На фестивале GARAZHKA многие участники перепродают свои личные вещи, из которых можно составить праздничный или повседневный образ. В качестве наводки могу порекомендовать магазин GUSTO — у ребят есть товары секонд и изделия местных мастеров.
От редакции: этим летом мы собрали несколько секондов из Новосибирска, в которых можно создать необычный образ за небольшую сумму — подробности в разборе.
Отходы после праздника
Хоть и не все считают Новосибирск экообразованным городом, сортировка отходов является частью жизни достаточно весомого количества жителей. Сортировать отходы нетрудно — я рекомендую начать с пластика и стекла. После Нового года у каждого дома остается просто гора пустых бутылок из-под напитков. Соберите их в один пакет и отнесите в ближайший бак приема отходов. Сейчас они стоят уже практически в каждом дворе. Баки можно найти на удобных картах в зависимости от того, на каком берегу вы живете: на левом или на правом. Вы сможете избавить планету от пластика и стекла, которые не разлагаются на полигонах сотни лет.
Ненужные подарки
Невозможно представить, сколько нам в Новый год дарят бесполезных подарков и сувениров. Чтобы не захламлять свой дом и не выкидывать такое «добро» на мусорку, предлагаю список вариантов, куда можно деть подобные вещи.
- Отнести в Густо-бокс. Это баки магазинчика GUSTO, которые вы можете найти даже в 2ГИСе по запросу «Густо-бокс». Туда можно принести всё, что вам не нужно, а ребята потом это рассортируют: часть отдадут на благотворительность, часть — на переработку, остальному дадут вторую жизнь с помощью своего же магазина.
- Продать или отдать через «Авито» и «Юлу». Возможно, это будет дольше и тяжелее, но зато вы сможете подзаработать и при этом избавиться от ненужного.
- Изучить фестиваль GARAZHKA. На фест можно принести такие «подарки» на зону свопа — это пространство бесплатного обмена вещами. Или можно зарегистрироваться в качестве участника и их распродать.
- Отвезти в благотворительный фонд. Например, фонд «Солнечный город» открыто принимает вещи в хорошем состоянии — можно им написать и уточнить подробности.
Надеюсь, мне удалось помочь вам посмотреть на Новый год немного под другим углом и, возможно, сделать его экологичнее. С наступающим Новым годом!
СЮЖЕТ
Ранее мы писали о сибирячке, которая сама себя называет эконутой. Она не только с вниманием относится к экологии, но еще и открыла свой собственный магазин без упаковки, который позволяет экономить. Принципы ее жизни читайте в авторской колонке от первого лица.
На этой неделе мы рассказывали про Дашу, которая меняет жизнь самых бедных людей в Новосибирске, собирая ненужные вещи. Почитайте ее историю и посмотрите небольшой фильм.
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