Намусорили: сколько отходов выбрасывает один новосибирец и почему вывоз ТКО может подорожать

При помощи контейнеров РСО в УК «Марсель» собирается 20% ТКО. Если допустить, что тариф на РСО будет в два раза дешевле, чем нынешний тариф на ТКО, то можно предположить, что тариф на ТКО для населения может быть снижен на 10%. Но только при условии, что все жители будут иметь возможность пользоваться контейнерами РСО и хотя бы половина станут ими пользоваться. При этом доля «хвостов» в РСО не должна превышать 30%.



Есть возможность получения дополнительных средств организациям, осуществляющим сортировку и частично переработку отходов, от расширенной ответственности производителя. Так, за переработку одной тонны стеклянной бутылки в стеклобой организация может получить до 2500 рублей , и это без учета денег, вырученных от продажи стеклобоя.



Нужно ли создавать пункты приема вторсырья у населения за деньги?



Считается, что если жители будут получать деньги за вторсырье, то станут более охотно сортировать отходы, готовить РСО к сдаче и доносить до пунктов приема.

