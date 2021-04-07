Намусорили: сколько отходов выбрасывает один новосибирец и почему вывоз ТКО может подорожать

Система раздельного сбора отходов еще не до конца прижилась в Новосибирске — кто-то не понимает смысла в сортировке мусора по разным контейнерам, кто-то просто не хочет заморачиваться. Как обстоят дела с «мусорными реформами», повысится ли плата за вывоз мусора и почему контейнеры в наших дворах часто бывают переполнены? Читайте авторскую колонку Евгения Книжника, замдиректора группы компаний «Арктик Сити». Бонус: две картинки, объясняющие, сколько отходов производят жители среднестатистического дома (для расчета взяты данные ЖК «Марсель») и как коммунальщики вывозят мусор.
Что такое РСО и как часто должны вывозить мусор
Раздельный сбор отходов (РСО) существует в Новосибирске уже около
Перевозчики чувствительны к требованиям, касающимся периодичности вывоза мусора: при среднесуточной температуре
Эксперимент в «Марселе»: как накапливается мусор
В феврале 2021 года на территории управляющей компании «Марсель» изучали состав отходов — как раздельных, так и смешанных.
Мусор взвешивали, поэтому об объемах можно говорить приблизительно. Расчет проводился
1,35 литра РСО на человека в сутки — это тот уровень, сознательность которого есть сейчас в УК «Марсель». Разумеется, не все жильцы собирают отходы раздельно. Если под действием просвещения или из-за экономического стимула сортировать мусор начнет большая часть новосибирцев, то существующего объема контейнеров явно не хватит. И тогда потребуется или чаще вывозить отходы, или увеличивать контейнерный парк. Те же замеры показали, что в смешанных отходах содержится столько же РСО, сколько и в контейнерах для раздельного сбора. Если вводить нормы для объемов контейнеров и периодичности их вывоза, можно говорить о скорости накопления
Так, контейнера ГК «Тайгер Сибирь» объемом
Основные ограничения проявляются из-за количества свободных мест на контейнерной площадке. Если региональным законом будет вводиться требование к собственникам контейнерных площадок по расширению их для установки контейнеров РСО, то тогда с перевозчиков можно требовать ту периодичность вывоза, которая будет экономически обоснованна. Можно сделать несколько важных выводов:
- Плотность РСО 46 граммов на 1 литр, или
46 килограммов на 1 м 3 , —это почти в 4 разаменьше, чем утвержденное значение для ТКО, которое сейчас применяется и к РСО.
- Можно предположить, что в УК «Марсель» сортируют отходы примерно 50% семей, так как вторсырье почти поровну разделилось между контейнерами РСО и мусорными заглубленными контейнерами.
Нужно ли оплачивать перевозку РСО и их сортировку?
До 2019 года все компании занимались транспортировкой и сортировкой абсолютно бесплатно.
В 2020 году ГК «Тайгер Сибирь» уже работала с региональным оператором напрямую. ГК «Артика Сити» не имела тариф и компенсировала свои расходы за счет прибыли по транспортировке ТКО.
Если принять то, что региональный оператор должен оплачивать вывоз и сортировку РСО, как данное, то это увеличит расходы тех, кто оплачивает вывоз ТКО по факту, а это ориентировочно 95% юридических лиц и около десятка ТСЖ в Новосибирске. Для стимулирования раздельного сбора отходов было бы логично ввести отдельный тариф на сбор и транспортировку, который должен быть существенно меньше, чем для смешанного мусора.
При помощи контейнеров РСО в УК «Марсель» собирается 20% ТКО. Если допустить, что тариф на РСО будет в два раза дешевле, чем нынешний тариф на ТКО, то можно предположить, что тариф на ТКО для населения может быть снижен на 10%. Но только при условии, что все жители будут иметь возможность пользоваться контейнерами РСО и хотя бы половина станут ими пользоваться. При этом доля «хвостов» в РСО не должна превышать 30%.
Есть возможность получения дополнительных средств организациям, осуществляющим сортировку и частично переработку отходов, от расширенной ответственности производителя. Так, за переработку одной тонны стеклянной бутылки в стеклобой организация может получить
Нужно ли создавать пункты приема вторсырья у населения за деньги?
Считается, что если жители будут получать деньги за вторсырье, то станут более охотно сортировать отходы, готовить РСО к сдаче и доносить до пунктов приема.
Допустим, в каждом районе появится
В случае замещения пунктами приема вторсырья контейнеров РСО объем перерабатываемых отходов уменьшится в десятки раз. Комбинированная система приведет к тому, что ближайшие к ним контейнеры РСО будут разворовываться местными бомжами. Вывод: из-за низкой стоимости вторсырья пункты приема будут иметь невысокую популярность у населения и не смогут выступить альтернативой контейнерам РСО.
Введение единообразия контейнеров непрактично, так как на рынке присутствуют компании с устоявшимися требованиями к своему контейнерному парку (у них уже установлено по городу
Регулирование периодичности вывоза и относительная невысокая стоимость вторсырья делает транспортировку РСО вместе с «досортировкой» нерентабельной, что создает необходимость в дополнительной оплате за вывоз вторсырья. Видится нелогичным, что для вторсырья не разработан отдельный тариф на вывоз и утилизацию РСО. Нелогично, что УК и ТСЖ, где жители активно сортируют свои отходы, должны платить столько же, сколько дома, не осуществляющие эту деятельность.
В случае введения тарифа на раздельный сбор отходов должен появиться документ, описывающий «правила игры» и регламентирующий ряд аспектов: кто кроме собственников контейнерных площадок должен принимать решение об установке контейнеров РСО, какой процент неперерабатываемых фракций допустим в контейнерах РСО, а также кто и как должен проводить оценку содержимого контейнеров и принимать решение о снятии контейнеров РСО или о начислении платы как за смешанные отходы.
Возможно, еще какие-то аспекты должны быть отражены в региональном нормативном акте, посвященном раздельному сбору отходов, но разработка и обсуждение проекта этого документа в любом случае должна проводиться при участии всех игроков рынка и широкой общественности.
Что еще почитать про мусор и сортировку отходов?
Кто зарабатывает миллионы на вывозе отходов из наших домов? Читайте про мусорных королей Новосибирска и их заработки.
В прошлом году мы изучили опыт Великобритании в сортировке мусора (большую часть отходов там сжигают, а из пепла строят дома). Почитайте про борьбу Лондона со свалками.
Большой резонанс вызвала история семьи, которая научилась вообще не выбрасывать мусор. За год у них набирается всего
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции