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Евгений Книжник

Заместитель исполнительного директора «Арктика Сити»
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Евгений Книжник

Заместитель исполнительного директора «Арктика Сити»

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Намусорили: сколько отходов выбрасывает один новосибирец и почему вывоз ТКО может подорожать

Нужно ли сортировать мусор и почему переполнены контейнеры? Колонка эксперта из компании по вывозу отходов

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Переполненные <nobr class="_">контейнеры —</nobr> частое зрелище во дворах Новосибирска

Переполненные контейнеры — частое зрелище во дворах Новосибирска

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Система раздельного сбора отходов еще не до конца прижилась в Новосибирске — кто-то не понимает смысла в сортировке мусора по разным контейнерам, кто-то просто не хочет заморачиваться. Как обстоят дела с «мусорными реформами», повысится ли плата за вывоз мусора и почему контейнеры в наших дворах часто бывают переполнены? Читайте авторскую колонку Евгения Книжника, замдиректора группы компаний «Арктик Сити». Бонус: две картинки, объясняющие, сколько отходов производят жители среднестатистического дома (для расчета взяты данные ЖК «Марсель») и как коммунальщики вывозят мусор.

Что такое РСО и как часто должны вывозить мусор

Раздельный сбор отходов (РСО) существует в Новосибирске уже около 10 лет. Все эти годы юридически на РСО распространялись те же правила, что и на обычный мусор. Но никто в Новосибирске эти правила не применял, что позволило обращению с РСО существовать и развиваться без финансового участия властей и регионального оператора.

Перевозчики чувствительны к требованиям, касающимся периодичности вывоза мусора: при среднесуточной температуре +5 °C и ниже — не реже одного раза в трое суток; при среднесуточной температуре выше +5 °C — ежедневно. Ежесуточный вывоз для РСО в большинстве случаев будет экономически необоснованным. Еще из-за ошибок жителей в контейнеры РСО постоянно попадают и пищевые отходы. Они гниют, появляется неприятный запах — с этой точки зрения введение требований периодичности выглядит оправданно. Как минимум пока большинство горожан не привыкнут к культуре раздельного сбора отходов.

Эксперимент в «Марселе»: как накапливается мусор

В феврале 2021 года на территории управляющей компании «Марсель» изучали состав отходов — как раздельных, так и смешанных.

Мусор взвешивали, поэтому об объемах можно говорить приблизительно. Расчет проводился на 3600 жильцов УК «Марсель». В сутки на одного проживающего пришлось 34 грамма РСО, при этом в РСО было еще 12 граммов неперерабатываемых фракций. Получается, что скорость заполнения контейнеров составляет 46 граммов на человека в сутки. Известно, что РСО существенно легче твердых коммунальных отходов (ТКО). Таким образом, объем будет существенно больше. Плотность РСО можно оценить при делении на составляющие: пластик, картон, стеклянная бутылка.

Такое количество отходов производит один житель в «Марселе»

Такое количество отходов производит один житель в «Марселе»

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1,35 литра РСО на человека в сутки — это тот уровень, сознательность которого есть сейчас в УК «Марсель». Разумеется, не все жильцы собирают отходы раздельно. Если под действием просвещения или из-за экономического стимула сортировать мусор начнет большая часть новосибирцев, то существующего объема контейнеров явно не хватит. И тогда потребуется или чаще вывозить отходы, или увеличивать контейнерный парк. Те же замеры показали, что в смешанных отходах содержится столько же РСО, сколько и в контейнерах для раздельного сбора. Если вводить нормы для объемов контейнеров и периодичности их вывоза, можно говорить о скорости накопления 2,7 литра на человека в сутки.

Так, контейнера ГК «Тайгер Сибирь» объемом 1,9 кубометра при вывозе раз в неделю хватит на дом, где живут 100 человек, а набора из трех контейнеров ГК «Арктика Сити» объемом 0,9 кубометра хватит 285 жильцам при вывозе 2 раза в неделю.

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Основные ограничения проявляются из-за количества свободных мест на контейнерной площадке. Если региональным законом будет вводиться требование к собственникам контейнерных площадок по расширению их для установки контейнеров РСО, то тогда с перевозчиков можно требовать ту периодичность вывоза, которая будет экономически обоснованна. Можно сделать несколько важных выводов:

  1. Плотность РСО 46 граммов на 1 литр, или 46 килограммов на 1 м3, — это почти в 4 раза меньше, чем утвержденное значение для ТКО, которое сейчас применяется и к РСО.
  2. Можно предположить, что в УК «Марсель» сортируют отходы примерно 50% семей, так как вторсырье почти поровну разделилось между контейнерами РСО и мусорными заглубленными контейнерами.

Нужно ли оплачивать перевозку РСО и их сортировку?

До 2019 года все компании занимались транспортировкой и сортировкой абсолютно бесплатно. В 2019 году ГК «Тайгер Сибирь» (ООО «ТБО») заключала договоры на вывоз РСО с компаниями, выигравшими конкурсы в разных районах города, и получала деньги от регионального оператора.

В 2020 году ГК «Тайгер Сибирь» уже работала с региональным оператором напрямую. ГК «Артика Сити» не имела тариф и компенсировала свои расходы за счет прибыли по транспортировке ТКО. До 2019 года каждая из компаний самостоятельно определяла график вывоза и экономическую эффективность установки контейнера в том или ином месте. С появлением регулятора в лице регионального оператора, видимо, увеличились затраты на транспортировку, что потребовало от регионального оператора включить затраты на РСО в свой бюджет.

Если принять то, что региональный оператор должен оплачивать вывоз и сортировку РСО, как данное, то это увеличит расходы тех, кто оплачивает вывоз ТКО по факту, а это ориентировочно 95% юридических лиц и около десятка ТСЖ в Новосибирске. Для стимулирования раздельного сбора отходов было бы логично ввести отдельный тариф на сбор и транспортировку, который должен быть существенно меньше, чем для смешанного мусора. Во-первых, все сортировочные комплексы находятся на территории города, а не на его окраине, в отличие от полигонов. Во-вторых, разгрузка производится на твердой поверхности, что снижает затраты на ремонт мусоровозов. В-третьих, часть затрат на перевозку и сортировку компенсируется продажей вторсырья.

При помощи контейнеров РСО в УК «Марсель» собирается 20% ТКО. Если допустить, что тариф на РСО будет в два раза дешевле, чем нынешний тариф на ТКО, то можно предположить, что тариф на ТКО для населения может быть снижен на 10%. Но только при условии, что все жители будут иметь возможность пользоваться контейнерами РСО и хотя бы половина станут ими пользоваться. При этом доля «хвостов» в РСО не должна превышать 30%.

Есть возможность получения дополнительных средств организациям, осуществляющим сортировку и частично переработку отходов, от расширенной ответственности производителя. Так, за переработку одной тонны стеклянной бутылки в стеклобой организация может получить до 2500 рублей, и это без учета денег, вырученных от продажи стеклобоя.

Нужно ли создавать пункты приема вторсырья у населения за деньги?

Считается, что если жители будут получать деньги за вторсырье, то станут более охотно сортировать отходы, готовить РСО к сдаче и доносить до пунктов приема.

Допустим, в каждом районе появится по 2–3 пункта приема вторсырья. Завод, занимающийся переработкой стекла, закупает стеклобой оптом в среднем по 4,5 рубля за килограмм. В пунктах приема его розничная закупочная стоимость будет в разы ниже. Следует ответить честно на вопрос: готовы ли вы выходить из дома и отправляться в «путешествие», скажем, с 5 кг бутылок, чтобы получить за это всего 10 рублей? Закупочная оптовая цена ПЭТ — около 30 руб./кг. Допустим, розничная цена будет 15 руб./кг. Плотность ПЭТ крайне мала, и кг будет занимать около 30 л. Везти куда-то 30 литров ПЭТ, чтобы получить 15 рублей, — насколько это будет пользоваться популярностью?

В случае замещения пунктами приема вторсырья контейнеров РСО объем перерабатываемых отходов уменьшится в десятки раз. Комбинированная система приведет к тому, что ближайшие к ним контейнеры РСО будут разворовываться местными бомжами. Вывод: из-за низкой стоимости вторсырья пункты приема будут иметь невысокую популярность у населения и не смогут выступить альтернативой контейнерам РСО.

Введение единообразия контейнеров непрактично, так как на рынке присутствуют компании с устоявшимися требованиями к своему контейнерному парку (у них уже установлено по городу 2800 контейнеров) и необходимой инфраструктурой для их обслуживания. Принятие нормативного акта, в котором будут прописаны внешний вид или способ сбора РСО, может привести к большим расходам для этих компаний.

Регулирование периодичности вывоза и относительная невысокая стоимость вторсырья делает транспортировку РСО вместе с «досортировкой» нерентабельной, что создает необходимость в дополнительной оплате за вывоз вторсырья. Видится нелогичным, что для вторсырья не разработан отдельный тариф на вывоз и утилизацию РСО. Нелогично, что УК и ТСЖ, где жители активно сортируют свои отходы, должны платить столько же, сколько дома, не осуществляющие эту деятельность.

В случае введения тарифа на раздельный сбор отходов должен появиться документ, описывающий «правила игры» и регламентирующий ряд аспектов: кто кроме собственников контейнерных площадок должен принимать решение об установке контейнеров РСО, какой процент неперерабатываемых фракций допустим в контейнерах РСО, а также кто и как должен проводить оценку содержимого контейнеров и принимать решение о снятии контейнеров РСО или о начислении платы как за смешанные отходы.

Возможно, еще какие-то аспекты должны быть отражены в региональном нормативном акте, посвященном раздельному сбору отходов, но разработка и обсуждение проекта этого документа в любом случае должна проводиться при участии всех игроков рынка и широкой общественности.

Что еще почитать про мусор и сортировку отходов? Топ-3 текстов на НГС

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Большой резонанс вызвала история семьи, которая научилась вообще не выбрасывать мусор. За год у них набирается всего 5 килограммов (впрочем платить за утилизацию ЖЭУ их всё равно заставляет).

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раздельный сбор мусора
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