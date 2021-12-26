«Гаражка-2021»: в Новосибирске проходит новогодний фестиваль осознанного потребления 25–29 декабря

С 25 по 29 декабря в Новосибирске проходит 14-й по счету фестиваль осознанного потребления. В нем принимают участие так называемые «гаражники» (люди, считающие, что окружающие слишком легко отказываются от побывавшей в употреблении вещи), которые приносят сюда вещи на обмен, а также представители хендмейд-магазинов.



— В зону swap любой может принести свои ненужные вещи и взять себе что-то взамен. Есть зона сортировки, куда можно сдать вещи на переработку: батарейки, лампочки, стекло и так далее. Эта «гаражка» — новогодняя! — рассказала НГС организатор фестиваля Наталья Бородина.

