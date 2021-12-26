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«Гаражка-2021»: в Новосибирске проходит новогодний фестиваль осознанного потребления 25–29 декабря

По задумке, он должен помочь вещам обрести вторую жизнь вместо отправки на помойку

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Открытие феста состоялось 25 декабря, первые два дня — основные. Гаражная распродажа продлится до 29 декабря

Открытие феста состоялось 25 декабря, первые два дня — основные. Гаражная распродажа продлится до 29 декабря

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С 25 по 29 декабря в Новосибирске проходит 14-й по счету фестиваль осознанного потребления. В нем принимают участие так называемые «гаражники» (люди, считающие, что окружающие слишком легко отказываются от побывавшей в употреблении вещи), которые приносят сюда вещи на обмен, а также представители хендмейд-магазинов.

— В зону swap любой может принести свои ненужные вещи и взять себе что-то взамен. Есть зона сортировки, куда можно сдать вещи на переработку: батарейки, лампочки, стекло и так далее. Эта «гаражка» — новогодняя! — рассказала НГС организатор фестиваля Наталья Бородина.

Фестиваль осознанного потребления проходит по адресу Мичурина, 12/1, 2 этаж. Вход свободный.

— Мы стараемся дать вторую жизнь вещам, а также приучить себя и заразить окружающих тягой к сортировке. В программе — лекции, разговоры в формате открытого микрофона, участники рассказывают о себе, к чему стремятся, к чему пришли, — добавила Бородина. — Также здесь можно найти креативные новогодние подарки, которые экологично упаковываются на месте.

Так выглядит open talk (открытый микрофон)

Так выглядит open talk (открытый микрофон)

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По словам организаторов, в первые два дня мероприятие посетило около 3 тысяч человек.

Осознанное потребление — разумное использование готовых продуктов, природных ресурсов и ответственный подход к шопингу. Его цель — сократить негативное воздействие на окружающую среду. Понять, что такое рациональное потребление, можно через правило четырех R: refuse, reduce, reuse, recycle. В переводе это означает откажись, снизь потребление, используй повторно, переработай.

22 декабря стало известно, что министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко уходит в отставку. Сейчас он ушел в отпуск до конца января, а после не выйдет на работу.

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