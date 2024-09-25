«Болел, но никогда не жаловался». Верник, Горевой и Немоляева — о жизни и смерти звезды сериала «Солдаты»

Коллеги актера Романа Мадянова рассказали, чем запомнилась звезда сериала «Солдаты» (16+) Источник: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»











В среду, 25 сентября, стало известно о смерти актера театра и кино Романа Мадянова. Об этом сообщила актриса Екатерина Стриженова. Артисту было 62 года. Последние годы он боролся с онкологией.

Друзья и коллеги Романа Мадянова вспомнили в разговоре с MSK1.RU о последних днях жизни артиста, совместной работе и рассказали, каким человеком он был.

«Такой человек не жалуется»

— Рома старше меня на несколько лет, но я его воспринимал как учителя, потому что я попал в театр Маяковского совсем салагой, а Роман Сергеевич тогда лихо и блистательно на сцене работал в таких ролях, — вспомнил актер Михаил Горевой, который играл с Мадяновым в сериале «Наследство» (18+).

Михаил Горевой благодарен Роману Мадянову за игру в его спектакле.

— Как режиссер я родился в том числе и благодаря ему, он в меня поверил, — признался Горевой. — И спектакль наш «Люди и мыши» — 25 лет мы его играли! Это был один из первых антрепризных проектов. За что, конечно, я ему благодарен и буду благодарен. Этот человек — светлый портал в моей жизни.

Я знал, что он болел. Но он никогда не жаловался. Такие люди, как он, не жалуются. Он из другого сделан. Михаил Горевой актер

— К сожалению, мы с ним виделись последний раз год-полтора назад. Время сейчас идет быстро, — добавил артист.

Режиссер-постановщик Андрей Житинкин вспомнил, каким артистом на сцене был Роман Мадянов. Помимо ярких ролей в кино, он много играл в театре, причем на выдающемся уровне.

— Это первоклассный театральный актер. Те, кто знает его по кино, не представляют, какой он смешной и какой органичный в театре, — рассказал MSK1.RU Житинкин. — У нас есть такое выражение: «Нет на сцене никого органичнее, чем дети и кошки». Так вот он был как кошка. Он очень много играл в театре, театре Маяковского. Но потом захлестнула слава кинематографическая. Карьера в кино, конечно, сделала его безумно популярным.

У него удивительная судьба, потому что он попал в искусство ребенком. Все его очаровательные детские роли, например «Приключения Гекльберри Финна» (0+), уже вошли в золотой фонд советского детского кино. Андрей Житинкин режиссер-постановщик

— Хотя, конечно, новость очень грустная, но судьба у него счастливая. Потому что, как правило, актеры-дети не становятся звездами. Это закон, — считает режиссер-постановщик. — А он стал звездой. Очень жалко, что Роман ушел в расцвете сил. Сейчас замечательно бы играл возрастные роли. Он в таком сейчас расцвете, что он бы подхватил возрастные роли.

«Потрясающе играл человека в мундире»

По словам Андрея Житинкина, Роман Мадянов мог играть любые роли: от чиновников до дураков. Но народ полюбил его именно за его военных персонажей.

— От западных до русских ролей: он был вне амплуа. Он мог играть и простого деревенского жителя, и мафиози. Больше всего мне нравилось, когда он играл Островского, — признался Житинкин. — Но нельзя было не заметить роль подполковника в «Солдатах» (16+). В кино он, наверное, был самый популярный военный. Почему? Потому что он очень точно зацепил черты характера военных в нашей стране: их обиду на государство, самолюбие военных.

Он потрясающе играл человека в мундире. Это было очень точно, потому что он не боялся правды. Андрей Житинкин режиссер-постановщик

— Обычно их немного приукрашивают, ведь это власть, а он не боялся правды. Он очень честно играл военных людей со всеми их проблемами, со всеми удачами и с глупостью. Он очень много сыграл глупых военных. Это удивительно и, главное, что очень узнаваемо, поэтому его так полюбил народ. Именно народ, — поделился с MSK1.RU Житинкин.

«Никогда ни от чего не отказывался»

Актриса театра и кино Светлана Немоляева вспомнила, что его уход из драматического театра им. Маяковского стал большой потерей.

— Было очень грустно, когда он ушел из нашего театра Маяковского. Но я не знаю, что заставило уйти. Может быть, он стал очень много сниматься, ему нужно было время, — рассказала MSK1.RU артистка. — И я помню, что в театре переживали его уход. Он был очень хороший актер, ответственный, очень любил играть. Никогда ни от чего не отказывался. Ему было всё интересно, всё ему было по душе — активный, энергичный, остроумный. Как на сцене, так и в жизни.

Я знаю, что он больной был, болячки его одолевали. Такое событие — это гром среди ясного неба. Светлана Немоляева актриса театра и кино

Заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова Вадим Верник рассказал, что Роман Мадянов был сильным артистом.

— Роман Мадянов — большой актер. Все помнят фильм «Совсем пропащий» (12+) Георгия Данелии, где он играл главную роль — такого трогательного мальчика, но уже с жестким стержнем и умными глазами, — вспомнил Верник. — И он пронес через всю жизнь эту актерскую ауру, которая у него не прекратилась с годами.

По словам Вадима Верника, после работы в театре имени Маяковского Мадянов «пустился в собственное свободное плавание и стал очень крупным киноактером».

— Многие его персонажи — это зловещие герои с отрицательной энергетикой. Но при этом внутри у них есть такая теплая струна, которая вот как-то парадоксальным образом была очень обаятельной, вызывала по отношению к его героям симпатию, — поделился артист. — Он умел на этих струнах существовать очень тонко, очень умно.

Он умный актер, он смелый актер, очень серьезный актер, и очень печально, что его не стало. Вадим Верник заместитель художественного руководителя МХТ имени Чехова

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