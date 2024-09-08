НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

облачно, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

зап.

 752мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72
Крутой бизнес России
Не дают закончить школу
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Успеть на работу
Переезд на Сахалин
Кондукторов заменят валидаторы
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Культура Умер Александр Масляков Умер легендарный телеведущий Александр Масляков

Умер легендарный телеведущий Александр Масляков

Ему было 82 года

6 505
39 комментариев

Ведущий скончался от рака легких

8 сентября скончался телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщили в пресс-службе КВН.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами, — написано в сообщении.

Александр Масляков получил множество наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством». Также ведущий был основателем творческого объединения «АМиК», которое дало билет в будущее многим известным сегодня личностям: Сергею Светлакову, Гарику Харламову, Михаилу Галустяну, Павлу Воле и«Уральским пельменям».

По данным SHOT, причиной смерти ведущего стал рак легких. У него было неоперабельная опухоль. Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать.

Всю информацию о гибели легендарного ведущего мы собираем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED14
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD24
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
267039456
8 сентября 2024, 23:19
КВН умер уже давно, ну а теперь и выгодопреобретатель. Аминь!
274489956
8 сентября 2024, 23:07
Царствие Небесное.... Ушла Легенда...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,51

OleG,39

Евгений,35

Name,39

Денис,18

Ирина,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление