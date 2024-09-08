Умер легендарный телеведущий Александр Масляков

Ведущий скончался от рака легких Источник: КВН / T.me

8 сентября скончался телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщили в пресс-службе КВН.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за её пределами, — написано в сообщении.

Александр Масляков получил множество наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством». Также ведущий был основателем творческого объединения «АМиК», которое дало билет в будущее многим известным сегодня личностям: Сергею Светлакову, Гарику Харламову, Михаилу Галустяну, Павлу Воле и«Уральским пельменям».

По данным SHOT, причиной смерти ведущего стал рак легких. У него было неоперабельная опухоль. Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать.