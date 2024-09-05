Здание закрывшегося кинотеатра «Горизонт» на Золотой Ниве займет Первый театр

Кинотеатр закрылся в прошлом году Источник: 2ГИС











Здание закрывшегося кинотеатра «Горизонт» в микрорайоне Золотая Нива на Бориса Богаткова займет Первый театр. Об этом рассказал директор учреждения Михаил Дробышев во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

— Сейчас у нас идет подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных теплосетей и крыши. По финансированию для завершения ремонта вопрос пока открыт, все делаем для того, чтобы наконец-то наш театр приобрел собственный дом, — объяснил директор Первого театра Михаил Дробышев.

По словам директора, пока непонятно какой объем финансирования нужен для ремонта здания, и в какие сроки получится его завершить. Сейчас театр работает в ДК Октябрьской революции на улице Ленина, 24.