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Культура Здание закрывшегося кинотеатра «Горизонт» на Золотой Ниве займет Первый театр

Здание закрывшегося кинотеатра «Горизонт» на Золотой Ниве займет Первый театр

Здание планируют капитально отремонтировать

1 767
18 комментариев

Кинотеатр закрылся в прошлом году

Здание закрывшегося кинотеатра «Горизонт» в микрорайоне Золотая Нива на Бориса Богаткова займет Первый театр. Об этом рассказал директор учреждения Михаил Дробышев во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

— Сейчас у нас идет подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт наружных теплосетей и крыши. По финансированию для завершения ремонта вопрос пока открыт, все делаем для того, чтобы наконец-то наш театр приобрел собственный дом, — объяснил директор Первого театра Михаил Дробышев.

По словам директора, пока непонятно какой объем финансирования нужен для ремонта здания, и в какие сроки получится его завершить. Сейчас театр работает в ДК Октябрьской революции на улице Ленина, 24.

Кинотеатр «Горизонт» работал до октября прошлого года, после закрылся. Несколько лет назад также перестал работать кинотеатр «Седьмое небо» в торговом центре «Калина».

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Комментарии
18
seka64
5 сентября 2024, 12:43
Этому Первому театру, ранее, кажется ДК Строитель уже обещали, ремонт делали. Теперь - "Горизонт"...
130355008
5 сентября 2024, 12:50
А может лучше снести, как в мэрии это любят. И воткнуть туда свечку этажей 25. Идеально.
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