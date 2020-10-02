«Осталось убрать еще три зала»: в Новосибирске закрылся кинотеатр «Седьмое небо»

Директор торгового центра «Калина» Олеся Калганова рассказала НГС, что комплекс пошел навстречу кинотеатру, однако это не помогло.

— Причина — кризис, пандемия. Арендная плата осталась на том же уровне, на котором и была, не возрастала. Мы предлагали всевозможные скидки, но они в любом случае не справлялись с арендной платой, помещение не может простаивать просто так. По обоюдной договоренности мы приняли решение, что мы больше не сможем сотрудничать как партнеры, — объяснила Олеся Калганова.

Прошел уже почти месяц с тех пор, как кинотеатрам разрешили работать. А как они выглядели до этого несколько месяцев подряд? Смотрите наш фоторепортаж из пустовавших новосибирских кинотеатров — кажется, что время в кинозалах остановилось ещё в марте.