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Тема дняКакие магазины закрылись в ТРЦ (их много). Список

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«Осталось убрать еще три зала»: в Новосибирске закрылся кинотеатр «Седьмое небо»

Из-за отсутствия прибыли в течение нескольких месяцев владельцы кинотеатра не могли платить аренду

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Кинотеатр частично уже «съехал» из торгового центра&nbsp;— осталось разобрать еще три зала

Кинотеатр частично уже «съехал» из торгового центра — осталось разобрать еще три зала

В новосибирском ТЦ «Калина» закрылся кинотеатр «Седьмое небо»

В Новосибирске в торговом центре «Калина» закрылся кинотеатр «Седьмое небо», входящий в сеть «Мир Кино».

— Да, мы действительно закрылись, еще на прошлой неделе. Дело в том, что из-за пандемии у нас не было прибыли и мы не могли платить торговому центру арендную плату, она стала для нас слишком высокой. Мы пытались сохранить место, но не получилось. Сейчас мы уже частично съехали, осталось убрать еще три зала. Сейчас мы в поиске нового места, но пока не было подходящих вариантов, — сообщила пиар-менеджер сети кинотеатров «Мир Кино» Алина Ощепкова.

Директор торгового центра «Калина» Олеся Калганова рассказала НГС, что комплекс пошел навстречу кинотеатру, однако это не помогло.

— Причина — кризис, пандемия. Арендная плата осталась на том же уровне, на котором и была, не возрастала. Мы предлагали всевозможные скидки, но они в любом случае не справлялись с арендной платой, помещение не может простаивать просто так. По обоюдной договоренности мы приняли решение, что мы больше не сможем сотрудничать как партнеры, — объяснила Олеся Калганова.

Прошел уже почти месяц с тех пор, как кинотеатрам разрешили работать. А как они выглядели до этого несколько месяцев подряд? Смотрите наш фоторепортаж из пустовавших новосибирских кинотеатров — кажется, что время в кинозалах остановилось ещё в марте.

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кинотеатрседьмое небоТЦ «Калина»
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