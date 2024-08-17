Историческое здание реконструируют в Новосибирской области — ему 120 лет

Здание построили в XIX веке Источник: suzun.nso.ru











В Новосибирской области ищут подрядчика, который сможет восстановить памятник архитектуры — лавку купчихи Смирновой со складскими сараями. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



В документах указано, что заказчиком работ выступает администрация Сузунского района. Начальная цена контракта составляет 8,6 миллиона рублей, средства выделят из бюджета района. Подрядчик должен провести реставрационные работы по всему объекту: на чердаке, в подвале, отремонтировать фундамент, стены, полы и так далее.



В материалах «Свода памятников истории и архитектуры Новосибирской области» указано, что лавку достроили в 1904 году. По информации сайта администрации Сузунского района, это здание — памятник архитектуры регионального значения. Он находится в селе Битки на улице Ленина. В целом проект реконструкции предполагает не только восстановление строений, но и приобретение музейного оборудования. После реконструкции здесь появится музей купеческого быта.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа этого года. Подрядчик должен завершить работы до 1 декабря 2024 года.



В июле на НГС рассказали, как в Новосибирске запланировали отремонтировать памятник «Дом-комбинат НКВД». На проект выделили больше 800 тысяч рублей.

