Зданию 88 лет: в Новосибирске планируют отремонтировать памятник архитектуры на Серебренниковской

Здание построили в 1934–1936 годах Источник: Dima Bragin / 2ГИС











В Новосибирске ищут подрядчика, который сможет разработать проектно-сметную документацию для ремонта памятника архитектуры «Дом-комбинат НКВД». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



В документах указано, что заказчик работ — ГКУ Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска». Начальная цена контракта — 809 тысяч рублей. Подрядчик должен обследовать здание, дать оценку технического состояния конструкций, а затем подготовить проект реставрации. Затем документы отправят экспертизы.

Памятник архитектуры «Дом-комбинат НКВД» расположен на углу улиц Серебренниковская, 23 и Свердлова в Центральном районе Новосибирска. В документах на сайте гозакупок указано, что здание построили в 1934–1936 годах по проекту архитекторов Б. А. Гордеева, С. П. Тургенева, И. Т. Воронова. Сейчас там находится гостиница УВД. По информации научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия региона, здание представляет собой дом-комплекс в стиле конструктивизма.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 июля этого года. Подрядчик должен закончить работы до 1 июля 2025 года.



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