Сокровища Людмилы Зыкиной: кто украл 270 миллионов и что стало с наследниками

Одних украшений у Людмилы Зыкиной было на четыре миллиона долларов Источник: Ираклий Чохонелидзе / ИТАР-ТАСС











Наследство состоятельного и известного человека всегда становится лакомым кусочком для аферистов. Даже если это родственники. Родственные чувства у них отключаются напрочь, а на смену им в погоне за большими деньгами включается инстинкт хищника. У великой русской артистки Людмилы Зыкиной своей семьи не было. Поэтому после ее смерти официальными наследниками звезды по закону стали трое ее племянников. Тяжбы из-за наследства между ними длились несколько лет. Куда в итоге делись квартиры и драгоценности королевы русской песни и что стало с ее наследниками?



«И в гроб не положат, и за гробом не понесут»

Уникальный голос Людмилы Зыкиной не только принес ей всенародную любовь, но и обеспечил безбедную жизнь. Жила она в основном на государственной даче в Архангельском, помимо нее певица владела двумя квартирами в высотке на Котельнической набережной, отстроила загородный дом на Москве-реке — в Михалёво.



Особенную любовь Людмила Зыкина испытывала к бриллиантам. Коллекцию драгоценностей, которую собрала певица за свою жизнь, оценивали в 4,2 млн долларов. Сама же она при жизни берегла свои сокровища как зеницу ока, беспокоилась за их судьбу и приговаривала: «Их и в гроб не положат, и за гробом не понесут». Так и вышло.



Источник: Городские порталы

Тайна пропавшей шкатулки

1 июля 2009 года сердце Людмилы Зыкиной остановилось. Завещания артистка не оставила, и ценные вещи и накопления певицы общей стоимостью порядка 270 миллионов рублей отошли ее племянникам — Сергею, Георгию и Екатерине, которые родились в селе Кадыковка Пензенской области. И родились они не в самой благополучной семье. Сводный брат Людмилы Зыкиной Александр и его супруга Татьяна детьми не занимались, а потом и вовсе отдали в интернат. Узнав, что ее племянники оказались сиротами при живых родителях, Людмила Зыкина возмутилась и забрала их в Москву.



Когда племянники окончили школу, певица подарила каждому по квартире в Москве. Братья жилье быстро продали и вернулись в родное село, а Екатерина решила остаться. Жила в однушке, работала на мясокомбинате.



Племянники знали, что у Людмилы Зыкиной была внушительная коллекция драгоценностей, и после смерти заботливой тетушки перевернули вверх дном трехкомнатную квартиру в высотке на Котельнической. Но драгоценностей, стоивших миллионы долларов, не обнаружили. Исчезли и другие ценные вещи. Тогда наследники обратились в правоохранительные органы.



Народные песни принесли Людмиле Зыкиной не только народную славу, но и приличное состояние Источник: Dmitry1998zzo / Wikimedia.org, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International











По факту исчезновения дорогостоящих украшений было возбуждено уголовное дело. У детективов было две версии: либо Зыкина надежно спрятала сокровища в банковской ячейке, либо их присвоила личная помощница певицы Татьяна Свинкова.



От консьержки до личной помощницы

Голос Людмилы Зыкиной Татьяна Свинкова услышала в 12 лет и сразу им очаровалась. Как только чары немного спали, она решила, что ее предназначение — служить великой певице. Несколько лет спустя она устроилась консьержкой в дом, где жила певица, потом познакомилась с ней лично, втерлась в доверие, вошла в близкий круг королевы русской песни, а потом и вовсе стала генеральным директором ансамбля «Россия». Вместе с этой должностью Свинкова получила доверенность от Зыкиной, которая позволяла ей визировать за певицу любые документы.



Позже выяснилось, что одна из двух квартир в высотке на Котельнической была записана на Свинкову. Дом в Михалёво юридически тоже был оформлен на нее. После смерти Людмилы Георгиевны недвижимость официально отошла Свинковой. Сюда-то и нагрянули следователи в поисках сокровищ Зыкиной. В доме было много вещей, принадлежавших певице: произведения искусства, часы, фарфор, столовое серебро. Этого было достаточно, чтобы Свинкова стала подозреваемой по уголовному делу о самоуправстве. Однако драгоценностей следователи не обнаружили.



Жила в загородном доме Людмила Зыкина, но официально он был оформлен на ее помощницу Источник: Сергей Величкин / ИТАР-ТАСС











Спустя некоторое время Свинкова сама приехала в милицию с увесистым пакетом, который отдала следователям. В нем оказалась металлическая коробка из-под печенья, плотно обмотанная скотчем. В ней-то и находились многомиллионные драгоценности. Следствию Свинкова объяснила, что законы она не нарушала — просто исполняла предсмертный наказ звезды, которая завещала продать ее драгоценности, на вырученные деньги поставить ей памятник, а всё, что останется, передать в храм.



Уголовное дело в отношении Свинковой закрыли. Но драгоценности отдали не в храм, а одному из племянников, Сергею Зыкину, как представителю наследников. На ответственное хранение. Дело в том, что у его сестры Екатерины на тот момент был маленький ребенок, и ей было не до наследства, а старший брат Георгий просто не стремился всем этим заниматься. Вот они и выдали брату генеральную доверенность на ведение наследственного дела.

Битва за миллионы

Пока следователи разбирались с судьбой дорогостоящих украшений, племянники Зыкиной убедили сестру продать свою квартиру, чтобы были деньги для решения наследственных вопросов: на услуги нотариусов, адвокатов, аренду банковских ячеек. В надежде на то, что вскоре они все разбогатеют, Екатерина согласилась. Но денег от продажи жилья, а это около 50 миллионов рублей, так и не увидела. Их за нее получил Сергей. Возмущенная таким поступком, Екатерина наняла адвоката.



— К тому времени, когда я вошел в это дело, квартира на Котельнической набережной уже была продана по особой схеме, которая позволила практически полностью лишить мою доверительницу средств от продажи квартиры, — рассказывал адвокат Екатерины Евгений Балелин.



Людмила Зыкина посвятила себя творчеству и не успела обзавестись семьей. Были только племянники Источник: Александр Куров / ИТАР-ТАСС











Такое преступление юристы называют идеальным. Пока шла регистрация продажи квартиры, Сергей предложил Екатерине положить полагавшуюся ей треть суммы в банковскую ячейку. А потом их там попросту не оказалось.



В 2014 году Екатерина Зыкина подала заявление на своего брата — она требовала привлечь его к уголовной ответственности по факту мошенничества.



— Пытались Сергея привлечь к ответственности, но вот в итоге младший брат вышел на меня, позвонил и сказал, что они готовы обсуждать условия перемирия, — рассказывал Балелин.



Родственники решили заключить мировое соглашение. В качестве компенсации части долга Сергей передал Екатерине уникальные серьги из коллекции Зыкиной. Самые дорогие. Согласно материалам уголовного дела, их предварительная оценка составила более двух миллионов долларов.



Что сейчас с племянниками Людмилы Зыкиной

Увы, никому из участников этой битвы за наследство сокровища Людмилы Зыкиной счастья не принесли.



— По сути, родственников у Зыкиной и нет. Племянницу Катю то ли убили, то ли она каким-то загадочным образом умерла в конце прошлого года, — рассказывал в июле 2023 года певец Юлиан.



Георгий скромно живет в своей Кадыковке и занимается огородом.

