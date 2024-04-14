Похоронили спустя месяц. Звёзды театра и кино простились с Александром Ширвиндтом: репортаж

Похороны Александра Ширвиндта прошли в закрытом формате Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU













Родные и близкие в закрытом формате собрались 14 апреля в воскресенье на Новодевичьем кладбище, чтобы проститься с Александром Ширвиндтом. Президент театра Сатиры умер на 90-м году жизни в больнице из-за проблем с сердцем. Церемония прощания состоялась 18 марта. Спустя несколько дней его кремировали, похоронили лишь сегодня днем. Рассказываем, что сегодня происходило на Новодевичьем кладбище.



С утра началась активная подготовка к похоронам. Пусть всем и было известно, что сама церемония погребения и прощания будет в закрытом режиме, без журналистов и поклонников, многие были там уже с 10 утра.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











В этот момент сотрудники бригады захоронения урны проводили репетицию, а сотрудники кладбища продолжали копать. Территорию огородили и поставили охрану. По словам корреспондента MSK1.RU c места, к могиле подходили прохожие, чтобы узнать, кого хоронят. Им отвечали и разворачивали в обратном направлении.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











У могилы выставили кресло и шатер. Близкие Александра Ширвиндта стали стягиваться к кладбищу примерно к 12 часам. Среди главных российских звезд кинематографа попрощаться пришли: Максим Аверин, Елена Подкаминская, Федор Добронравов и Геннадий Хазанов.



Геннадий Хазанов Максим Аверин Елена Подкаминская Федор Добронравов 1 из 4 Геннадий Хазанов Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Приехали и люди, которые были очень хорошо знакомы с Александром Ширвиндтом по профессиональной деятельности. На своем Rolls-Royce приехал нефтяной магнат Рашид Сардаров. Он посетил церемонию прощания и возложил цветы к могиле.

Источник: Денис Кислёнков / MSK1.RU

Также похороны посетил экс-министр культуры, а ныне руководитель Театра мюзикла в Москве Михаил Швыдкой.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Близкие, коллеги, родственники в общей сложности провели у могилы Александра Ширвиндта примерно час. Их единение и скорбь никто не нарушал. За этим внимательно следила полиция, несколько машин и автозак дежурили у Новодевичьего кладбища. Лишь по прошествии времени, когда все стали расходиться, небольшая группа поклонников смогла подойти и возложить цветы.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











На обратном пути корреспонденту MSK1.RU удалось поговорить с телеведущим Юрием Николаевым. Он рассказал, что смерть Ширвиндта, с которым работал в программе «Утренняя почта», вызвала в нем чувство, словно он осиротел.

— Я лично считаю его своим учителем, хоть он ничего мне не преподавал, не говорил по работе. Он очень много дал, — заявил Николаев. — Помню, как в 80-х годах мне сказали, что ты будешь вести студию с Михаилом Михайловичем Державиным. Помню их разговоры с Александром Анатольевичем, я смотрел на них как на двух мэтров.

Юрий Николаев Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Юрий Николаев отметил, что самое главное качество, за которое все любили Александра Ширвиндта, была самоирония.



— Он показал, что такое ирония. Я старался подражать и многое в передачах поправить, чтобы эта эмоция сохранялась, — объяснил телеведущий. — Я считаю, что лучше самому посмеяться над собой, тем самым приблизить себя к зрителю, как это делал Александр Анатольевич.



В схожем ключе высказался и его ученик, актер Сергей Федоров, который тоже в этот день пришел проститься с народным артистом.



— Это целая эпоха, это поколение тех актеров, которых уже практически не осталось, — заявил артист. — Его отличительная черта всегда была самоирония. Умение посмеяться над собой, над кем-то подтрунить, подшутить, подколоть. И, наверное, какая-то честность к самому себе. Он не меркантильный. Он всё же был скромным человеком.

Сергей Федоров Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











На похороны кроме родственников пришли и коллеги по работе, журналист MSK1.RU заметил режиссера и художественного руководителя Театра сатиры Сергея Газарова. Также на Новодевичьем кладбище днем побывали актеры: Алена Яковлева и Антон Табаков.

Антон Табаков Алена Яковлева 1 из 2 Антон Табаков Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

К могиле родные, друзья и коллеги возложили цветы. Там стоит портрет Александра Ширвиндта и крест. Место захоронения народного артиста находится прямо напротив Михаила Жванецкого и рядом с Владимиром Меньшовым, Инной Чуриковой и Глебом Панфиловым.



Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Дольше всех у могилы провела время ученица Александра Ширвиндта актриса Анна-Мария Даниленко. Она рассказала, что каждому ученику Ширвиндт привил чувство эстетики, которое невозможно было найти на других курсах.



— У него был единственный курс, и вот он набрал нас, странных, забавных, разных. Безусловно, не все стали актерами, но он дал навыки, которые пригодились абсолютно каждому, — заявила актриса. — Каждый из нас по-своему, я уверена, будет искать красоту и доброту в людях. Именно это он передал мне.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Также она рассказала, что во время обучения Александр Ширвиндт всегда был добр к ученикам, даже когда делал замечания.



— Ширвиндт и диктатура — это совершенно противоположные понятия. Он был добрый человек, он никогда не был тираном, — чувственно сказала Даниленко. — Когда мы действительно шалили и вели себя не очень хорошо, он всегда давал нам понять, что так нельзя поступать. При этом не унижая нашего достоинства. Он говорил так, что до конца жизни мы усваивали, как делать больше никогда не станем. Его будет очень не хватать.



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