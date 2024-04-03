Была любимицей Градского и сверкала на «Евровидении»: куда пропала победительница шоу «Голос» Дина Гарипова

В 2012 году Гарипова побеждает в «Голосе», а в 2013-м едет на «Евровидение» Источник: 116.RU

Больше 11 лет прошло с того момента, как на ТВ вышел один из самых успешных проектов — шоу «Голос». Победительницей первого сезона стала молодая певица из Татарстана Дина Гарипова.



В 2012 году на «Голосе» она спела романс «А напоследок я скажу». Единственный, кто тогда повернулся к Дине, — Александр Градский. Он высказал восхищение певице из Татарстана и даже подумал, что за его спиной поет одна из его учениц.

Этап за этапом Гарипова вышла в финал конкурса. Ее соперницей стала певица тоже из Татарстана Эльмира Калимуллина. Если верить данным Первого канала, в первом сезоне «Голоса» голосовало больше 1 миллиона 700 тысяч зрителей. И 54,1% из них выбрали именно Гарипову.



Год спустя, в 2013-м, Дина едет представлять Россию на «Евровидение». Тогда конкурс проходил в шведском городе Мальмё. Гарипова выступила с песней What If (англ. «Что, если...» — Прим. ред.), написанной шведскими продюсерами.

Гарипова взяла в конкурсе только 5-е место. Ее обошли артисты из Дании, Украины, Азербайджана и Норвегии. На «Евровидении-2013» наивысшую оценку в 12 баллов России поставили только две страны — Латвия и Эстония.



Как сложилась жизнь Дины Гариповой после «Евровидения» — смотрите в коротком видео чуть выше.

Сама Дина после конкурса говорила, что таким результатом довольна и участие в «Евровидении» воспринимает как приключение, о котором мечтала с детства.



Карьера артистки развивалась постепенно. Но несколько лет спустя Дина пропала. О своей личной жизни она говорить не любит, всё, что известно: артистка вышла замуж в 2015 году. Поэтому поклонники артистки были приятно удивлены, когда 14 февраля 2022 года она сообщила о своей беременности. Своего первенца Гарипова родила 19 июня. Собственно, именно материнством Дина и объясняет временное исчезновение со сцены. Говорит, что она нужна Адаму — сыну.