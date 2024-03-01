Умер актер Игорь Капатов — голос Мишутки из «Спокойной ночи, малыши!»

На 71-м году жизни умер актер Игорь Капатов, который более десяти лет озвучивал Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!» Об этом сообщили в Башкирском государственном театре кукол.
В 1977 году Игорь Капатов окончил Горьковское театральное училище искусств и по приглашению режиссера Владимира Штейна стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. А через несколько лет, в 1982 году, актера приняли в труппу Государственного академического русского драматического театра.
— Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к эксцентрике, гротеску и глубокому психологическому анализу. За пять лет работы в театре кукол он создал галерею ярких запоминающихся образов, — рассказали в Башкирском государственном театре кукол.
Позже Игорь Капатов работал в качестве режиссера и художника-постановщика. В 2001 году актер переехал в Москву, где и получил известную многим с детства роль.
— Для меня Мишутка — очень ценный опыт работы и сложная актерская задача. Взрослому человеку чрезвычайно интересно и нелегко сыграть ребенка, и я считаю своего Мишутку приоритетной ролью в карьере на сегодня, — поделился Игорь Капатов в одном из своих интервью.
Приносим соболезнования родным и близким Игоря Капатова.