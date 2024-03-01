Умер актер Игорь Капатов — голос Мишутки из «Спокойной ночи, малыши!»

На 71-м году жизни умер актер Игорь Капатов, который более десяти лет озвучивал Мишутку в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!» Об этом сообщили в Башкирском государственном театре кукол.

В 1977 году Игорь Капатов окончил Горьковское театральное училище искусств и по приглашению режиссера Владимира Штейна стал работать в труппе Башкирского государственного театра кукол. А через несколько лет, в 1982 году, актера приняли в труппу Государственного академического русского драматического театра.