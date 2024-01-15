Зюганов, Мединский, Бастрыкин и не только. Кто и как прощался с худруком Малого театра Юрием Соломиным: фото

Режиссер Юрий Борщевский вспоминал, как работал с Юрием Соломиным. В своей речи он сказал, что смерть артиста — невосполнимая утрата для театра и актерского сообщества. А актер Игорь Петренко возложил цветы к гробу Юрия Соломина.



Муто Акиро, новый посол Японии в России, выразил свои соболезнования коллегам и близким Юрия Соломина. Он также заявил, что режиссер сыграл большую роль в укреплении культурных связей между Россией и Японией.

