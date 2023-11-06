Пугачева и Галкин* — в Латвии, Орбакайте и Пресняков — в США, а Дени Байсаров — в Италии. Куда раскидало членов звездной семьи

Максим Галкин* регулярно ездит на концерты в Европу. Также в октябре и ноябре у него должны были состояться гастроли в Израиле, но началась война с Палестиной. В этот момент пара находилась в Тель-Авиве вместе с детьми. Они рассказали, что, как и все, прячутся дома и стараются отвлекать детей от происходящего.



Были слухи, что пара уехала из Израиля. В соцсетях даже появилось фото мужчины, похожего на Галкина*, в аэропорту Тель-Авива. Но информация не подтвердилась, а супруги рассказали, что уезжать не собираются, хотя на Кипре у них есть недвижимость, и, судя по всему, они планируют перебраться туда. Во всяком случае — на ближайший год.