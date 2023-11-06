Пугачева и Галкин* — в Латвии, Орбакайте и Пресняков — в США, а Дени Байсаров — в Италии. Куда раскидало членов звездной семьи

Алла Пугачева и Максим Галкин* с детьми уехали из России после начала СВО. Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте с мужем и дочерью также покинули страну в конце 2022 года, за ними уехали сыновья Кристины Никита Пресняков с женой и Дени Байсаров. Рассказываем, где они успели побывать и как живут сейчас.
Алла Пугачева, Максим Галкин* и их дети
Максим Галкин* и Алла Пугачева впервые встретились на фестивале «Славянский базар» в 2001 году. Несмотря на разницу в возрасте, Максиму* было 25, а Алле Борисовне — 52 года, они начали встречаться, но свои отношения не раскрывали. Алла была замужем за Филиппом Киркоровым до 2005 года. Они с Галкиным* выпускали совместные клипы, и ходили слухи о том, что у них роман, но официально они подтвердили это только в 2008 году. Пара поженилась в 2011 году.
После начала СВО они уехали в Израиль. Но много путешествуют — их замечали в Латвии и Франции. При этом дети Лиза и Гарри ходят в гимназию в Израиле, и основное место жительство семьи там. У Пугачевой и Галкина* есть израильские паспорта и паспорта граждан Евросоюза.
Максим Галкин* регулярно ездит на концерты в Европу. Также в октябре и ноябре у него должны были состояться гастроли в Израиле, но началась война с Палестиной. В этот момент пара находилась в Тель-Авиве вместе с детьми. Они рассказали, что, как и все, прячутся дома и стараются отвлекать детей от происходящего.
Были слухи, что пара уехала из Израиля. В соцсетях даже появилось фото мужчины, похожего на Галкина*, в аэропорту Тель-Авива. Но информация не подтвердилась, а супруги рассказали, что уезжать не собираются, хотя на Кипре у них есть недвижимость, и, судя по всему, они планируют перебраться туда. Во всяком случае — на ближайший год.
2 ноября Алла Пугачева приехала в Россию без мужа. Ее заметили на границе Псковской области. Пугачева закрывалась платком, пока проходила границу, а потом села в Toyota Camry. Она доехала до Санкт-Петербурга, а оттуда отправилась в Москву на поезде. Далее ее заметили на Ленинградском вокзале, а потом сняли ее Rolls-Royce, въезжающий в замок в деревне Грязь.
Помощница Примадонны Елена Чупракова в разговоре с ТАСС сказала, что певица приехала в Москву на неопределенный срок. Отвечая на вопрос о том, сколько времени артистка планирует провести в Москве, помощница сказала, что «это неизвестно. Мало ли по каким делам она приехала». Цели ее поездки озвучивались самые разные: встреча с потенциальным покупателем замка в Грязи, решение других вопросов с имуществом, в том числе встреча с нотариусами, визит к врачам. Сообщалось также, что она хотела забрать документы на детей, которые необходимы для переезда семьи в новые апартаменты в кипрском Лимассоле. Кроме того, шла речь, что Аллу Борисовну пригласили дать частный концерт в Арабских Эмиратах, и в Москве она репетировала.
Неизвестно, успела ли Пугачева решить все свои дела, но 5 ноября стало известно, что артистка снова покинула Россию: ее супруг Галкин* выложил совместное фото из Латвии.
В последний раз Алла Пугачева приезжала в Россию на похороны Валентина Юдашкина в мае 2023 года. А перед этим в августе 2022 года, потому что хотела отдать детей в российскую школу и «заняться делами».
Кристина Орбакайте и ее семья
Кристина Орбакайте — старшая дочь Аллы Пугачевой. До начала СВО она пела и играла в кино. Например, она снималась в довольно известной комедии «Любовь-морковь», а еще в детстве Кристина получила главную роль в фильме «Чучело».
В декабре 2022 года на канале «Россия 1» вышло шоу «Дуэты» с участием Кристины Орбакайте и Игоря Николаева. Там они исполнили песню Аллы Пугачевой, музыку к которой написала сама Алла Борисовна, а слова — Николаев. Из-за выступления разгорелся скандал, потому что Орбакайте надела желтое платье, а у Игоря Николаева был синий костюм.
Вообще из-за четкой антивоенной позиции Кристины у нее отменяли концерты весь 2022 год. Ей не удалось провести гастроли по стране, поэтому она насовсем уехала в США. Там, как сообщают СМИ, у нее есть квартира.
По информации KP.RU, Кристина Орбакайте с конца зимы 2023 года живет с мужем и дочерью в Нью-Йорке. У певицы есть квартира в элитном комплексе Майами «Маджестик Тауэр Бэл Харбор». Апартаменты площадью 285 квадратных метров оцениваются в $2,5 миллиона (203 миллиона рублей).
Сейчас она живет там со своей дочерью Клавдией и мужем Михаилом Земцовым. Недавно она выкладывала в социальных сетях фото того, как они отмечают Хеллоуин.
С матерью они видятся, когда приезжают летом в Юрмалу. Там у них также есть дом. Как сообщает Mydecor, они отдыхают на вилле «Марта», которая стоит на второй береговой линии и является одной из самых дорогих в Латвии. Она принадлежит олигарху Виктору Красовицкому. Особняк сдается в аренду круглый год, но, как правило, большую часть времени простаивает пустым — очень сложно найти желающих платить в месяц 100 тысяч евро (почти шесть миллионов рублей). Говорят, Пугачева пыталась купить этот дом, но они с владельцем не сошлись в цене. Так что ей приходится по-прежнему арендовать его на лето для семейного отдыха.
Площадь особняка составляет 2,4 тысячи квадратных метров. В нем пять спален, библиотека, кинозал и зимний сад. Из окон и с террас открывается вид на благоустроенную внутреннюю территорию с фонтаном.
Никита Пресняков и его семья
Никита Пресняков и его жена, модель Алена Краснова, уехали из России в 2022 году. Сейчас они живут в США в фешенебельных апартаментах на Манхэттене. У Преснякова квартира площадью свыше 170 квадратных метров, стоит она около $2,5 миллиона. Ежемесячная арендная плата составляет примерно $15 тысяч.
Краснова, судя по социальным сетям, активно ведет светскую жизнь, посещает клубы, бутики и занимается спортом, а Пресняков работает клипмейкером под псевдонимом Nick Pres, создавая видео для местных знаменитостей.
Недавно они отпраздновали Хеллоуин. На костюмированной вечеринке Никита Пресняков-младший решил сменить свой обычный образ и превратиться в барабанщика группы Mötley Crüe — Томми Ли. Он надел обтягивающие брюки с принтом анаконды, рукава, имитирующие татуировки, кожаную косуху и большие черные очки-стрекозы.
Его жена на этой вечеринке тоже нарядилась в костюм супруги Томми Ли — знаменитой блондинки и звезды «Спасателей Малибу» Памелы Андерсон.
Дени Байсаров
Младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров давно пропал из поля зрения публики. С момента своего отъезда он ни разу не высказался о том, почему покинул страну и собирается ли вернуться.
Дени уехал из России осенью 2022 года. Ранее он, после окончания престижного вуза в Лондоне, проходил военную подготовку в Чечне и мог попасть под призыв. Перед отъездом он заморозил свой бизнес, который развивал в столице.
Сейчас Байсаров живет в Италии и не скрывает этого. Не так давно Орбакайте опубликовала фото, на котором отдыхает вместе с ним и дочерью Клавдией.
Пугачева вместе с семьей сначала остановилась в Израиле. В мае этого года певица приезжала на родину, чтобы попрощаться со своим другом — модельером Валентином Юдашкиным. Тогда с ней пообщался советник президента Дмитрий Песков, а на прощание поцеловал руку.
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* Признан в РФ иноагентом.