Умер актер Мэттью Перри — Чендлер из «Друзей». Ему было 54 года

29 октября умер актер Мэттью Перри. Об этом сообщило издание TMZ.
Перри известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», ему было 54 года. По информации портала TMZ, тело Перри обнаружили дома в Лос-Анджелесе. Он лежал в джакузи. По предварительной версии, смерть была ненасильственной: актер мог утонуть.
Перри был разведен и не оставил детей. Его жизнь была непростой, актер признавался, что много лет был зависим от наркотиков. Однако он поборол тягу к ним и много лет помогал другим через клиники реабилитации.