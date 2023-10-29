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Умер актер Мэттью Перри — Чендлер из «Друзей». Ему было 54 года

Тело Перри нашли в его доме в Лос-Анджелесе

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Перри в 2007 году

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29 октября умер актер Мэттью Перри. Об этом сообщило издание TMZ.

Перри известен по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», ему было 54 года. По информации портала TMZ, тело Перри обнаружили дома в Лос-Анджелесе. Он лежал в джакузи. По предварительной версии, смерть была ненасильственной: актер мог утонуть.

Перри был разведен и не оставил детей. Его жизнь была непростой, актер признавался, что много лет был зависим от наркотиков. Однако он поборол тягу к ним и много лет помогал другим через клиники реабилитации.

Перри был известен благотворительностью

Перри был известен благотворительностью

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