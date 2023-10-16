Умер известный советский композитор Геннадий Гладков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил историк культуры Николай Подосокорский. Композитору было 88 лет. О причинах смерти не сообщается.
Геннадий Гладков — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам, народный артист России. Его музыка звучит более чем в 110 фильмах. Славу Гладкову принесла работа над мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов», где он также спел партию Глупого короля.
Гладков также сочинил музыку для фильмов «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Обыкновенное чудо» и многих других.