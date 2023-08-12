Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 50 лет: почему всенародно любимого Штирлица хоронили в долг в чужом костюме

… А кому бессмертие

После того как стало известно о том, что Вячеслав Тихонов скончался, тысячи поклонников пытались узнать, где и когда будут хоронить народного артиста, чтобы проводить его в последний путь. Но смогли это сделать только немногие — дату и место долго не могли согласовать.



— Мы встретились с Николаем Воронцовским, я передал ему костюм для Тихонова и спросил, решается ли вопрос с погребением, — рассказывает Николай Головин. — Оказалось, что об этом никто не хлопочет: Союз кинематографистов написал письмо мэру Юрию Лужкову с просьбой выделить место на кладбище, а родные просто ждут ответ. У нас в Москве его можно было бы ждать долго. Поэтому я поехал в мэрию с написанным обращением. В приемной рассказал, что приехал по поводу похорон Тихонова, объяснил секретарше Лужкова, что надо решать вопрос срочно. Она взяла папку и пошла в кабинет Юрия Михайловича, спросив, кем я довожусь Тихонову. Я растерялся, сказал, что сосед. Секретарь вынесла подписанные документы о выделении места на Новодевичьем кладбище и сказала, что у них это впервые, чтобы похоронами занимались не родные, не коллектив, а сосед.