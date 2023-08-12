Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось 50 лет: почему всенародно любимого Штирлица хоронили в долг в чужом костюме

Прошло полвека, но «17 мгновений весны» остается самым популярным отечественным телефильмом. Уже несколько дней его показывают по «России-1», в день юбилея на Первом канале вышла программа, посвященная съемкам картины, а после нее — показ сериала. Но и без памятных дат сагу о штандартенфюрере Максе Отто фон Штирлице, а на самом деле Максиме Максимовиче Исаеве, крутят в течение года все телеканалы хотя бы один раз. К сожалению, ни режиссера Татьяны Лиозновой, ни актеров, исполнивших главные роли, уже нет в живых. Но любовь к фильму, его главному герою и актеру Вячеславу Тихонову перешла к следующим поколениям зрителей.
MSK1.RU рассказывает, как провел свои последние годы легендарный артист, которого в народе называли Штирлицем.
А Штирлица попросили остаться
Корреспондент французского информагентства в России точнее всех описал отношение зрителей к сериалу «17 мгновений весны»: «Когда Штирлиц шел по улицам Берлина, на улицах Москвы не было ни одного прохожего». Картинка в других городах страны ничем не отличалась — с 11 августа 1973 года и до окончания 12-й серии советские зрители следили за судьбой благородного и умного разведчика, надеясь, что, хоть он и бывал несколько раз близок к провалу, судьба убережет его от гибели.
Уже через 3 месяца после премьеры сериал пришлось показать снова — зрители завалили письмами редакцию Гостелерадио и главных героев. Кроме театрального актера Леонида Броневого, для которого роль группенфюрера Мюллера была первой в кино, остальные большие роли достались уже звездам. Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Ростислав Плятт, Леонид Куравлев, Василий Лановой и сам Вячеслав Тихонов были и до сериала звездами советского экрана. Но и для них такая популярность оказалась неожиданной.
«Он жил на даче на копейки»
— Я так мечтал подарить Вячеславу Васильевичу красивый костюм, и так горько, что он пригодился ему только в день похорон, — рассказывает Николай Головин, муниципальный депутат, в годы жизни актера — директор «Дома моды Вячеслава Зайцева».
Николай Головин родился и вырос в подмосковном Павловском Посаде, на соседней улице от дома Вячеслава Тихонова.
— Это был двухэтажный деревянный дом, в котором жили родители Вячеслава Васильевича, а потом и он с Нонной Мордюковой и сыном Володей в первые годы после женитьбы, — рассказывает Николай Головин. — Позже Тихонов перебрался в Москву, но часто приезжал в родительский дом. Мой путь в детский сад лежал как раз мимо: пока мы с мамой стояли на светофоре, я часто видел, как из ворот дома выезжает серая «Волга», и знал: в ней едет Штирлиц. В последнее время дом был в плохом состоянии и в итоге развалился, а тот, в котором сейчас устроен музей актера, — новодел, построенный на месте старого.
Николай Головин вырос и стал директором «Дома моды Вячеслава Зайцева». А народный артист СССР Вячеслав Тихонов вынужденно превратился в «отшельника». В 90-е его почти не снимали, он поселился на Николиной Горе в доме, который сумел построить на деньги от гонорара за «17 мгновений весны», почти не выбирался в Москву и жил на пенсию. Как он сам признавался в интервью, в Москву ему ездить незачем — в кино его не зовут, да и он не смог бы работать, ведь новые методы съемок и актерской игры он не понимает. К тому же для режиссеров он уже глубокий старик, который, скорее всего, откажется от роли. Поэтому и молчит телефон.
— Одноклассник моей мамы был из руководства киностудии «Горького». От него я и знал, что Вячеслав Васильевич живет более чем скромно, можно сказать, на копейки, еще и помогает семье дочки, — продолжает Николай Головин. — И я хотел хоть чем-то его порадовать, например подарить костюм от Вячеслава Зайцева, чтобы элегантный актер имел возможность хорошо выглядеть. Но сделать это так, чтобы Тихонов не принял подарок как подачку. Поэтому обратился, наверное, в году 2004-м, за помощью к Владимиру Михайловичу Зельдину, с которым общался. Но Зельдин так и не рассказал о моем предложении Тихонову, уж не знаю почему.
У актера износилось сердце
Последней ролью Вячеслава Тихонова стал образ человека, который считает себя Богом, пока окружающие считают его душевно нездоровым, в фильме «Андерсен. Жизнь без любви» Эльдара Рязанова. С тех пор на больших экранах Вячеслава Васильевича не видели. Вторая жена, Тамара Ивановна, осталась жить в их московской квартире на Фрунзенской набережной, а он безвылазно обитал на даче. Кстати, соседом по квартире Вячеслава Тихонова был советский разведчик Конон Молодый, которого обменяли на британского шпиона. Они подружились. Именно Конан рассказал актеру про то, как ему тайно в Лондоне устраивали свидание с женой: он видел в витрине магазина, как супруга прогуливается по улице. Эта история поразила Тихонова, и он рассказал о ней Татьяне Лиозновой во время съемок «17 мгновений весны».
Так в фильме появилась одна из самых трогательных сцен — любовный диалог без слов между Штирлицем и его супругой, которую на пять минут привозят в берлинское кафе. А в жизни самого актера любовь наткнулась на болезненную ревность — жена Тамара Ивановна изводила Тихонова подозрениями, не давала нормально общаться, встречаться с друзьями. В итоге они стали жить раздельно.
— Я помню тот вечер субботы 4 декабря, когда позвонила мама и сказала: «Умер Вячеслав Тихонов», — рассказывает Николай Головин. — Это было такое горе…
У Вячеслава Тихонова износилось сердце: он долго страдал от ишемической болезни, стенокардии, осложненной сердечной недостаточностью. Принимал лекарства, но не бросил курить. Сначала пережил один инфаркт, потом — необходимую операцию на сосудах. Следом случился новый инфаркт. Его сердце Штирлица не вынесло.
— Отойдя от печального известия, я спросил у мамы, чем помочь. И она дала мне телефон зятя Вячеслава Васильевича, режиссера Николая Воронцовского. Я позвонил ему, задал тот же вопрос: чем помочь? Он сказал, что подумает и перезвонит, — вспоминает Николай Головин.
Зять Тихонова позвонил довольно быстро и сказал, что если бы Николай Головин помог одеть Вячеслава Васильевича, то это бы очень помогло.
— Размеров он не знал, но я 25 лет проработал в «Доме моды Зайцева», глаз был наметан. Тут же позвонил Ирине Зотовой, директору мужской линии, мы встретились, открыли склад и выбрали самый лучший элегантный костюм и всё, что полагалось, кроме обуви. Я все-таки сделал подарок Вячеславу Тихонову, но жаль, что при таких горестных обстоятельствах, — говорит Николай Головин.
… А кому бессмертие
После того как стало известно о том, что Вячеслав Тихонов скончался, тысячи поклонников пытались узнать, где и когда будут хоронить народного артиста, чтобы проводить его в последний путь. Но смогли это сделать только немногие — дату и место долго не могли согласовать.
— Мы встретились с Николаем Воронцовским, я передал ему костюм для Тихонова и спросил, решается ли вопрос с погребением, — рассказывает Николай Головин. — Оказалось, что об этом никто не хлопочет: Союз кинематографистов написал письмо мэру Юрию Лужкову с просьбой выделить место на кладбище, а родные просто ждут ответ. У нас в Москве его можно было бы ждать долго. Поэтому я поехал в мэрию с написанным обращением. В приемной рассказал, что приехал по поводу похорон Тихонова, объяснил секретарше Лужкова, что надо решать вопрос срочно. Она взяла папку и пошла в кабинет Юрия Михайловича, спросив, кем я довожусь Тихонову. Я растерялся, сказал, что сосед. Секретарь вынесла подписанные документы о выделении места на Новодевичьем кладбище и сказала, что у них это впервые, чтобы похоронами занимались не родные, не коллектив, а сосед.
Хоронили Штирлица без большого шума. Сначала отпели в храме Христа Спасителя в узком кругу родных и близких, потом в Доме актера прошла панихида. А после погребения — немногочисленные поминки.
Только через год выяснилось, что ритуальным службам за похороны так и не заплатили: ни за гроб, ни за венки, ни за прочие услуги. Союз кинематографистов 2,5 года выплачивал этот долг. А на памятник уже собирали всем миром — его установили на могиле спустя 4 года после смерти актера: Вячеслава Тихонова изваяли в образе его самого популярного героя — сильного, красивого, благородного Штирлица.
Кстати, если у вас нет времени, чтобы пересмотреть «Семнадцать мгновений весны» (12 серий все-таки), можно освежить свою память и пройти наш непростой тест по сериалу.