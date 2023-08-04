«В ней была тайна, как в русалке». Какой была актриса Ирина Мирошниченко, что о ней говорят ее коллеги

Актриса театра и кино Ирина Мирошниченко умерла в Москве на
Мы решили вспомнить, какой она была и как складывался ее творческий путь. Рассказываем о взлетах и переживаниях ушедшей актрисы.
Ирина Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, педагог, народная артистка РСФСР. Много лет она работала на сцене МХАТа, а также знакома публике по ролям в фильмах: «Я шагаю по Москве», «Андрей Рублев», «Вам и не снилось…», «Рыжий, честный, влюбленный», «Тайны мадам Вонг», «Зимняя вишня».
Творческая юность
Ирина Петровна родилась 24 июля 1942 в Барнауле. Два года спустя ее семья переехала в Москву.
С ранних лет она была творческим человеком: училась играть на скрипке в музыкальной школе при училище имени Гнесиных, а актерское мастерство осваивала в студии при театре Ленинского комсомола. Тогда же маленькая Ира изучала французский язык: ее мать решила, что девочка может стать переводчиком и увидеть Париж. Но судьба распорядилась иначе, и Мирошниченко суждено было выбрать творческую профессию.
В 1961 года будущая актриса поступила в Школу-студию МХАТ. Ее кинодебют состоялся на третьем курсе: она сыграла роль Кати в фильме Данелии «Я шагаю по Москве». Таким образом Мирошниченко стала старшей «киносестрой» Никиты Михалкова, который исполнил роль Николая в том же фильме.
Сам Михалков вспоминал об этих съемках с большим уважением.
— Ее снисходительное отношение к младшему брату было так точно сыграно, что у нас не возникало сомнения: Мирошниченко — состоявшаяся актриса. А ведь она еще была студенткой, — вспоминал режиссер в разговоре с «Комсомольской правдой».
Первой значимой работой Мирошниченко в кино стала роль в фильме «Их знали только в лицо» режиссера Антона Тимонишина — она сыграла роль разведчицы Галины Ортынской.
Также артистка снялась в картине Андрея Тарковского «Андрей Рублев» в роли Марии Магдалины. Туда она попала по счастливой случайности: Тарковский увидел молодую Ирину в кафе, долго рассматривал и в итоге пригласил на пробы. Мирошниченко на тот момент была совсем юной и многому научилась у режиссера.
«Не могла вздохнуть»
После выпуска из творческого вуза она стала играть во МХАТе. Больше всего поклонникам Мирошниченко запомнились роли Маши в спектакле «Чайка», миссис Чивли — в «Идеальном муже», Аркадины — в «Чайке» и Раневской — в «Вишневом саде».
В молодости актрисе пришлось нелегко: она старалась изо всех сил, а работать приходилось действительно на износ.
— Практически всю свою жизнь отдавала сцене. Не могла вздохнуть. Она забирала у меня все силы и часть жизни. От очень многого я отказывалась в пользу того или иного спектакля, — рассказывала Мирошниченко в интервью «Театралу».
После этого карьера артистки пошла в гору: она снялась в фильмах «Вам и не снилось», «Рыжий, честный, влюбленный», «Зимняя вишня» и многих других.
Еще одной значимой работой Мирошниченко стало участие в фильме Андрея Кончаловского «Дядя Ваня», где она сыграла роль Елены Серебряковой. На съемках актриса бок обок трудилась с известными актерами: Сергеем Бондарчуком, Владимиром Зельдиным и Иннокентием Смоктуновским.
Ирина Мирошниченко нашла себя не только на сцене и в кадре, но и в музыке: она записала несколько альбомов со своими песнями. Кроме того, в 2011 году она выпустила мемуары с названием «Расскажу...»
— Я никогда не считала себя необычной, что ли, личностью, очень интересной, очень умной, очень талантливой — я не кокетничаю, я к себе очень скромно отношусь, — писала актриса в этой книге.
Одиночество ради карьеры
Мирошниченко трижды выходила замуж, но так и не оставила наследников. Все ее мужья тоже были творческими людьми: драматург Михаил Шатров, режиссер Витаутас Жалакявичюс и актер Игорь Васильев.
В молодости ради роли в фильме «Их знали в лицо» девушке пришлось сделать аборт: она считала, что сначала нужно сделать карьеру, а потом уже задумываться о детях. Впоследствии Мирошниченко призналась, что жалеет об этом.
— Я стремилась к независимости — я ее добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка, — вспоминала артистка много лет спустя.
Когда Мирошниченко забеременела снова от своего третьего мужа Васильева, она потеряла ребенка. Спустя несколько лет супруги расстались.
Долгое время актриса заботилась о своей крестнице, которой не стало в 2018 году. Таким образом, под конец жизни Мирошниченко осталась совсем одна.
Артистку госпитализировали в реанимацию с тяжелой формой гриппа в конце июля. Вскоре после этого у нее остановилось сердце, но кардиологам удалось восстановить сердцебиение. С тех пор она находилась в реанимации в тяжелом состоянии, пока ее сердце окончательно не перестало биться.
Коллеги, друзья с болью говорят о смерти актрисы, вспоминают ее как светлого, яркого человека.
Режиссер-постановщик МХТ им. Чехова Глеб Черепанов в разговоре с MSK1.RU рассказал о работе с Мирошниченко во время ковидных ограничений.
— Во время пандемии Ирина Петровна мне позвонила, и мы стали придумывать с ней совместный спектакль, — сказал MSK1.RU театрал. — Она очень хотела сыграть в пьесе «Без вины виноватые» Островского. Мы много созванивались, тогда еще нельзя было выходить из домов. Мы с ней часами общались по телефону, придумывая спектакль. А потом, когда уже сняли все ограничения, она стала себя хуже чувствовать — и стало понятно, что ей будет физически тяжело вынести такой большой спектакль.
По словам режиссера, во время болезни она продолжала играть спектакли в МХТ, несмотря на плохое самочувствие.
— Мы очень много времени с ней проговорили по телефону, и я очень хорошо помню эти разговоры. У нас была теплая человеческая связь, — признался Черепанов. — Это был действительно очень светлый, открытый миру и молодой душой человек. Она очень интересовалась современным кино и театром, она была в курсе всего. У нее до последнего был вкус к жизни. Она оставалась всегда такой молодой девчонкой!
Режиссер Андрей Житинкин заявил MSK1.RU, что Мирошниченко была «бриллиантом» и «человеком с большой буквы».
— Ирочка играла у меня миссис Чивли в «Идеальном муже» Уайльда, — сказал он. — Ирина Мирошниченко — настоящий мхатовский бриллиант! И еще она потрясающая красавица и человек с большой буквы! Мы общались с ней больше двадцати лет. В ней была тайна, как в русалке. За это ее обожали все режиссеры.
Актриса театра и кино Юлия Такшина в разговоре с MSK1.RU назвала Мирошниченко актрисой, на которую стоит ориентироваться современным артистам.
— Я буквально недавно пересматривала фильм «Старый новый год», Ирина Мирошниченко там великолепна, прекрасна, очаровательна и очень женственна. Впрочем, как и всегда, — сказала Такшина. — Эта актриса, на которую, конечно, стоит ориентироваться нам, нынешним актрисам.
Мы рассказывали, где и когда пройдут прощание и похороны Ирины Мирошниченко.