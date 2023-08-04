«В ней была тайна, как в русалке». Какой была актриса Ирина Мирошниченко, что о ней говорят ее коллеги

Ирина Мирошниченко нашла себя не только на сцене и в кадре, но и в музыке: она записала несколько альбомов со своими песнями. Кроме того, в 2011 году она выпустила мемуары с названием «Расскажу...»

— Я никогда не считала себя необычной, что ли, личностью, очень интересной, очень умной, очень талантливой — я не кокетничаю, я к себе очень скромно отношусь, — писала актриса в этой книге.

Одиночество ради карьеры

Мирошниченко трижды выходила замуж, но так и не оставила наследников. Все ее мужья тоже были творческими людьми: драматург Михаил Шатров, режиссер Витаутас Жалакявичюс и актер Игорь Васильев.

В молодости ради роли в фильме «Их знали в лицо» девушке пришлось сделать аборт: она считала, что сначала нужно сделать карьеру, а потом уже задумываться о детях. Впоследствии Мирошниченко призналась, что жалеет об этом.

— Я стремилась к независимости — я ее добилась. Мне иногда бывает очень грустно, я думаю, что это ошибка, — вспоминала артистка много лет спустя.