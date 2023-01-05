Плачь и не смотри: 14 громких кинопремьер 2023 года (из-за санкций до кинотеатров дойдут не все)

Действия фильма будут разворачиваться в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании. В июне 2020 года стало известно, что в фильм включат несколько экшен-сцен, вырезанных из «Джона Уика — 3»: в этих сценах используются сюжетные элементы из легенд о короле Артуре, вестернов и самурайских фильмов.

При этом «Джон Уик — 4» не станет заключительной частью франшизы. В августе 2020 года стало известно, что сразу после окончания работы над четвертой частью начнутся съемки пятой.

«Крик-6»