Плачь и не смотри: 14 громких кинопремьер 2023 года (из-за санкций до кинотеатров дойдут не все)

2023 год будет богат зарубежными киноновинками: здесь будут как продолжения успешных франшиз, так и новые интересные самостоятельные фильмы. Но, к сожалению, из-за санкций до наших кинотеатров не дойдет большая часть этих картин (если не все). Поэтому шанс увидеть их на большом экране приближается к нулю. Тем не менее выход из ситуации найти всегда можно, поэтому расскажем о том, какие громкие зарубежные кинопремьеры ждут нас в этом году. Не смотреть же одного «Чебурашку», в конце концов!
«Стук в дверь»
Страна: США
Жанр: научно-фантастический триллер
Дата выхода: 3 февраля 2023 года
Фильм М. Найта Шьямалана снимается по роману ужасов американского писателя Пола Тремблея «Хижина на краю света». Сюжет триллера заключается в том, что родители с дочкой приезжают на выходные в домик в лесу — но внезапно к ним в дверь стучатся четверо незнакомцев и ставят перед выбором: один из членов семьи должен умереть, чтобы предотвратить апокалипсис. Главную роль исполнил Дэйв Батиста, известный кинолюбителям по франшизе «Стражи Галактики», также в фильме снимается и Руперт Гринт (тот самый Рональд Уизли из «Гарри Поттера»).
«Винни-Пух: Кровь и мед»
Страны: США, Великобритания
Жанр: слэшер
Дата выхода: 15 февраля 2023 года
Совершенно неожиданное прочтение сказок Алана Александра Милна о приключениях мальчика Кристофера Робина и его медвежонка Винни-Пуха. Адаптация стала возможной из-за истечения срока авторских прав на персонажей у компании «Дисней». Вольная хоррор-адаптация рассказывает о том, как в детстве Кристофер Робин подружился с Винни-Пухом, Пятачком и их друзьями, играл с ними в игры, а также давал им еду. Но Кристофер взрослел и всё реже приходил к друзьям. Запасы еды заканчивались, Пух и его друзья голодали и отчаивались.
В итоге юноша поступил в колледж и перестал видеться с животными — они одичали и сошли с ума, съев от безумия Иа-Иа. Но Кристофер внезапно вспоминает о старых друзьях и возвращается в лес со своей женой. Это заставляет Винни-Пуха и Пятачка начать кровавую охоту на людей.
«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
Страна: США
Жанр: супергеройский боевик
Дата выхода: 17 февраля 2023 года
Пол Радд и Эванджелин Лилли возвращаются на большой экран в образах супергероев — Человека-муравья и Осы. По сюжету герои вместе с родителями отправляются в очередное приключение, исследуя квантовый мир и открывая для себя его новые особенности. В пути они столкнутся с Кангом Завоевателем — суперзлодеем, которого сыграл Джонатан Майерс. В фильме появится и Билл Мюррей — он сыграет Крайлара с Земли-616.
«Внутри»
Страны: Великобритания, Германия, Бельгия, Швейцария, Греция
Жанры: драма
Дата выхода: 10 марта 2023 года
Психологический триллер от греческого режиссера Василиса Кацуписа. Главный герой — вор Немо (его играет Уиллем Дефо) — занимается кражами произведений искусства. Во время ограбления роскошного пентхауса в Нью-Йорке что-то пошло не так, и Немо оказывается заперт в огромном доме. К чему это приведет?
«Джон Уик — 4»
Страна: США
Жанры: боевик, триллер, приключения
Дата выхода: 24 марта 2023 года
Очередная часть франшизы о бывшем наемном убийце (его играет Киану Ривз), на которого охотятся враги. Создатели четвертой части держат детали сюжета в секрете, но режиссер Чад Стахелски в одном из своих интервью предупредил зрителей, что они не должны ждать от фильма счастливого финала. Кроме того, Стахелски рассказал журналистам, что наемница София, которая в третьей части франшизы помогает Уику, в фильме сможет защитить свою дочь.
Действия фильма будут разворачиваться в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании. В июне 2020 года стало известно, что в фильм включат несколько экшен-сцен, вырезанных из «Джона Уика — 3»: в этих сценах используются сюжетные элементы из легенд о короле Артуре, вестернов и самурайских фильмов.
При этом «Джон Уик — 4» не станет заключительной частью франшизы. В августе 2020 года стало известно, что сразу после окончания работы над четвертой частью начнутся съемки пятой.
«Крик-6»
Страна: США
Жанр: слэшер
Дата выхода: 10 марта 2023 года
Очередная часть всемирно известного слэшера продолжит историю выживших в кровавой резне, случившейся в «Крике» образца 2022 года. Молодые люди (четверо выживших) покинут родной городок Вудсборо, чтобы начать всё сначала в Нью-Йорке — именно там и будет происходить действие фильма. Официального названия у картины нет (прошлая часть, которая была пятой по счету, вышла без цифры в названии — намек на полный перезапуск франшизы), а неофициальное, распространенное среди журналистов и фанатов, — «Крик-666».
Первоначально премьеру фильма назначали на 31 марта 2023 года, но в ноябре стало известно, что картина выйдет в прокат раньше — 10 марта.
«Супербратья Марио»
Страны: США, Япония
Жанры: анимация, кинокомедия, приключения, фэнтези
Дата выхода: 7 апреля 2023 года
«Супербратья Марио» — третий полнометражный фильм, основанный на серии видеоигр про братьев-сантехников. После разгромного провала в прокате фильма 1993 года в Nintendo со скептицизмом относились к созданию новых киноадаптаций. Но в итоге создатель братьев Марио — Сигэру Миямото — захотел создать новую экранизацию после запуска сервиса Virtual Console, позволяющего запускать игры со старых систем на новых.
Сюжет же знаком всем любителям видеоигр: водопроводчик Марио отправляется в подземный лабиринт со своим братом Луиджи, чтобы спасти принцессу.
«Стражи Галактики. Часть 3»
Страна: США
Жанры: супергеройский боевик, комедия, приключения, фантастика, космическая опера
Дата выхода: 5 мая 2023 года
Очередная часть истории о приключениях команды супергероев — Стражей Галактики — будет рассказывать о создании убежища для тех, кто попал под воздействие Скачка. Убежище они создают из Забвения, которое купили у Коллекционера. А Питер Квилл, который всё еще не оправился от потери Гаморы, должен повести за собой Стражей на защиту Вселенной и спасти одного из членов команды от опасного врага.
«Форсаж-10»
Страна: США
Жанры: криминальный боевик, приключения, триллер
Дата выхода: 19 мая 2023 года
Эпическая история Доминика Торетто и его семьи наконец подходит к своему логическому завершению. По словам Вина Дизеля, «Форсаж-10» закончит «основную мифологию цикла», но при этом не станет последней частью франшизы. Премьера «Форсажа-11» запланирована на февраль 2024 года — известно, что эти две картины будут объединены сквозным сюжетом.
«Русалочка»
Страна: США
Жанры: мюзикл, фэнтези, семейный
Дата выхода: 26 мая 2023 года
Фильм — киноадаптация одноименного мультфильма 1989 года, который основан на сказке Ханса Кристиана Андерсена. Русалочку Ариэль будет играть певица и актриса Холли Бэйли, известная по музыкальному дуэту со своей сестрой Хлоей — Chloe x Halle. Это первый случай, когда афроамериканская актриса играет диснеевскую принцессу, бывшую белокожей в мультфильмах.
Сюжет не претерпел изменений: живущая в море Ариэль, юная русалка и дочь царя Тритона, мечтает стать человеком. Однажды после ссоры с отцом она убегает из дворца. Как раз в это время случается буря, Ариэль спасает тонущего принца Эрика и влюбляется в него. Чтобы жить на суше с любимым человеком, Ариэль должна предоставить ведьме Урсуле свой голос в обмен на человеческие ноги.
«Индиана Джонс и Часы судьбы»
Страна: США
Жанры: приключения, боевик
Дата выхода: 30 июня 2023 года
Харрисон Форд возвращается к роли археолога Индианы Джонса — это будет пятая часть цикла, премьера которой неоднократно переносилась из-за технических трудностей и пандемии COVID-19. При этом разработка сценария началась еще в 2008 году, но в итоге проект затормозился.
Действие фильма будет происходить в 1969 году, когда в мире полным ходом шла космическая гонка. Индиана Джонс обеспокоен тем, что правительство США вербует бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в борьбе за космос. Крестная дочь Индианы Хелена сопровождает его в новом приключении. Тем временем Юрген Воллер, член НАСА и бывший нацист, участвовавший в программе высадки на Луну, хочет сделать мир таким, как он считает нужным.
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»
Страна: США
Жанр: шпионский боевик
Дата выхода: 14 июля 2023 года
Франшиза «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли пополнится уже седьмым фильмом. Более того, в июне 2024 года выйдет и сиквел картины — восьмая часть. Действие фильма будет происходить после событий, рассказанных в фильме «Миссия невыполнима: последствия» (шестая часть). В этот раз Итан Хант борется с «Апостолами» — террористами, пытающимися устроить ядерную катастрофу. Производство картины несколько раз откладывалось из-за пандемии, съемки проходили в Норвегии, Великобритании и Италии.
«Оппенгеймер»
Страна: США
Жанры: фильм-биография, исторический фильм, драма
Дата выхода: 21 июля 2023 года
Как уже понятно из названия, биографический фильм будет рассказывать об американском физике Роберте Оппенгеймере — создателе атомной бомбы. Режиссером стал Кристофер Нолан (это его первый фильм, снятый под эгидой Universal Pictures), а главная роль досталась Киллиану Мёрфи. Сценарий фильма основан на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера», написанной Каем Бёрдом и Мартином Шервином и получившей Пулитцеровскую премию за биографию или автобиографию.
«Дюна-2»
Страна: США
Жанр: эпическая фантастика
Дата выхода: 3 ноября 2023 года
Еще одна громкая кинопремьера 2023 года — сиквел картины «Дюна», снятый по романам Фрэнка Герберта. Литературной основой сиквела стала вторая половина романа «Дюна». Известно, что в сценарии больше внимания будет уделено персонажу Чани в исполнении Зендеи.
Сюжет же заключается в том, что Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) объединится с Чани и другими фременами в битве с Харконненами во главе с коварным бароном Владимиром Харконненом (его играет Стеллан Скарсгард). В итоге Атрейдесу придется сделать выбор между любовью всей своей жизни — Чани — и судьбой Известной Вселенной. Пол пытается предотвратить ужасное будущее, которое только он может предвидеть, а также отомстить за своего отца, убитого в первой части.
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