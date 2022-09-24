Клипы музыкантов из сибирских деревень, где даже нет света, набирают миллионы просмотров на YouTube
Под музыку группы OTYKEN танцуют в европейских клубах
Группу OTYKEN ставят на европейских вечеринках. Их клипы набирают миллионы просмотров на YouTube и еще больше — в TikTok. В следующем году коллектив поедет на музыкальный фестиваль в США. В планах — поучаствовать в шоу «Америка ищет таланты».
OTYKEN состоит из представителей малочисленных народов Сибири: чулымцев, кетов, селькупов. Музыканты не относят себя к фолку. Их стиль — это соединение жанров с национальными нотками, это так называемый World Music.
Участники группы играют как на аутентичных инструментах — варгане, икили, хомысе, — так и на барабанах, бас-гитаре. Поют они на чулымском, хакасском и русском с партиями горлового пения и речитатива.
Большинство участников родом из глухих таежных деревень. Там до сих пор живут традиционным укладом. Он сохранился благодаря тому, что цивилизация эти места до сих пор обходит стороной.
— Там самые обычные условия деревенские, без лекарств, аптеки. Сами лечимся. Даже света нет. Рыбачила, хозяйством занималась, коров доить умею, дрова поколоть, — рассказывает Цвета, участница группы, играющая на варгане.
Подробную публикацию об истории группы, ее пути к успеху читайте здесь.