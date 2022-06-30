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Директор Новосибирской филармонии возглавит московский театр имени Гоголя

Александр Бочарников возглавлял филармонию с августа 2020 года

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Кто заменит Александра Бочарникова в Новосибирской филармонии, пока неизвестно

Кто заменит Александра Бочарникова в Новосибирской филармонии, пока неизвестно

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Директора театра им. Гоголя в Москве Алексея Кабешева на посту сменит гендиректор Новосибирской филармонии Александр Бочарников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.

Александр Сергеевич Бочарников — выпускник Новосибирского инженерно-строительного института, также окончил МГУ им. Ломоносова. Вступил в должность генерального директора Новосибирской государственной филармонии 17 августа 2020 года. Работал в Русском академическом оркестре ГТРК «Новосибирск», в театре «Глобус» и Московском академическом театре сатиры.

В Новосибирской филармонии подтвердили НГС информацию об уходе Бочарникова в московский театр.

— Что касается назначения нового руководителя филармонии, соответствующее решение в компетенции учредителя — областного Министерства культуры. На данный момент больше ничего добавить не можем, — заявили в пресс-службе Новосибирской филармонии.

24 июня НГС сообщал, что из консерватории имени Глинки уволили заслуженного артиста Аркадия Бурханова. Он боролся за права сотрудников.

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