Директор Новосибирской филармонии возглавит московский театр имени Гоголя
Александр Бочарников возглавлял филармонию с августа 2020 года
Директора театра им. Гоголя в Москве Алексея Кабешева на посту сменит гендиректор Новосибирской филармонии Александр Бочарников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента культуры.
Александр Сергеевич Бочарников — выпускник Новосибирского инженерно-строительного института, также окончил МГУ им. Ломоносова. Вступил в должность генерального директора Новосибирской государственной филармонии
В Новосибирской филармонии подтвердили НГС информацию об уходе Бочарникова в московский театр.
— Что касается назначения нового руководителя филармонии, соответствующее решение в компетенции учредителя — областного Министерства культуры. На данный момент больше ничего добавить не можем, — заявили в пресс-службе Новосибирской филармонии.
24 июня НГС сообщал, что из консерватории имени Глинки уволили заслуженного артиста Аркадия Бурханова. Он боролся за права сотрудников.