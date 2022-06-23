«Детство-детство, ты куда ушло...»: 12 песен Юрия Шатунова, которые мы будем помнить всегда
Певца не стало сегодня, 23 июня
Скончался звездный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Певец умер в результате обширного инфаркта, ему было 48 лет. Музыкант скончался сегодня ночью в карете скорой помощи по пути в больницу. Накануне певец отдыхал со своим менеджером в Подмосковье. Ему стало плохо, медики приехали, но довезти до больницы солиста «Ласкового мая» не успели. Мы ведем онлайн, в котором собираем все, что известно на данный момент.
Песни в исполнении Юрия Шатунова звучали много лет по всей стране и до сих пор остаются в сердцах поклонников. Мы собрали самые известные и любимые.